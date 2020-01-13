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https://ria.ru/20200113/1563374718.html
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
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РИА Новости

В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии

17:39 13.01.2020
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© AP Photo / Ted S. WarrenОснователь Amazon Джефф Безос
Основатель Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Основатель Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Самый богатый человек мира - основатель компании Amazon Джефф Безос, передавший 690 тысяч долларов для борьбы с лесными пожарами в Австралии, подвергся критике пользователей соцсетей ввиду несоразмерности пожертвования с объемами своих доходов.
Объявление о благотворительном взносе было сделано Безосом в воскресенье от лица Amazon – крупнейшего в мире онлайн-магазина.
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Жест мультимиллиардера не остался незамеченным в соцсетях, пользователи которых попытались наглядно представить пожертвованную сумму. "Джефф Безос зарабатывает 149,34 тысячи долларов в минуту. Таким образом, он фактически пожертвовал 4,6 минуты денег. Если бы он пожертвовал свой дневной заработок, эта сумма составила бы 215 миллионов", - написала в Twitter одна из участниц обсуждения.
Другой аккаунт в сервисе микроблогов Jeff Bezos Math, который специализируется на анализе состояния бизнесмена с точки зрения его математического эквивалента различным финансовым операциям, уточняет, что речь идет о заработке за три минуты. Эквивалентом для американского рабочего, получающего минимальную зарплату, стало бы пожертвование в размере 0,36 доллара.
"Джефф Безос стоит 116 миллиардов. Пожертвование составляет 0,00059% от его состояния. Если у вас есть 50 тысяч, это бы значило, что вы можете пожертвовать меньше 30 долларов, чтобы попасть на первые полосы", - продолжил расчеты другой пользователь Twitter.
Ранее сообщалось, что благотворительная организация Earth Alliance, одним из основателей которой является голливудский актер Леонардо Ди Каприо, направит на борьбу с лесными пожарами в Австралии три миллиона долларов.
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
© AP Photo / Rick Rycroft

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

Последствия лесных пожаров в Австралии
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
© REUTERS / Tracey Nearmy

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

Контролируемый пожар вблизи Коррионга, Австралия
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
© REUTERS / Tracey Nearmy

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

Последствия лесных пожаров в Австралии
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/David Mariuz

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

Последствия лесных пожаров в Австралии
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
© REUTERS / Tracey Nearmy

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

Жители гуляют на улице в Науре, Австралия
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

Тушение лесных пожаров в Австралии
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© REUTERS / Tracey Nearmy

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

Пепел на берегу реки в Эдеме, Австралия
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

Тушение лесных пожаров в Австралии
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
© REUTERS / Tracey Nearmy

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

Лесные пожары в Австралии
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© AP Photo / Rick Rycroft

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

Тушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
1202125
Обсудить 1
Джефф БезосЛеонардо Ди КаприоАвстралияВ мире
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