В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Самый богатый человек мира - основатель компании Amazon Самый богатый человек мира - основатель компании Amazon Джефф Безос , передавший 690 тысяч долларов для борьбы с лесными пожарами в Австралии , подвергся критике пользователей соцсетей ввиду несоразмерности пожертвования с объемами своих доходов.

Объявление о благотворительном взносе было сделано Безосом в воскресенье от лица Amazon – крупнейшего в мире онлайн-магазина.

Жест мультимиллиардера не остался незамеченным в соцсетях, пользователи которых попытались наглядно представить пожертвованную сумму. "Джефф Безос зарабатывает 149,34 тысячи долларов в минуту. Таким образом, он фактически пожертвовал 4,6 минуты денег. Если бы он пожертвовал свой дневной заработок, эта сумма составила бы 215 миллионов", - написала в Twitter одна из участниц обсуждения.

Другой аккаунт в сервисе микроблогов Jeff Bezos Math, который специализируется на анализе состояния бизнесмена с точки зрения его математического эквивалента различным финансовым операциям, уточняет, что речь идет о заработке за три минуты. Эквивалентом для американского рабочего, получающего минимальную зарплату, стало бы пожертвование в размере 0,36 доллара.

"Джефф Безос стоит 116 миллиардов. Пожертвование составляет 0,00059% от его состояния. Если у вас есть 50 тысяч, это бы значило, что вы можете пожертвовать меньше 30 долларов, чтобы попасть на первые полосы", - продолжил расчеты другой пользователь Twitter.

Ранее сообщалось, что благотворительная организация Earth Alliance, одним из основателей которой является голливудский актер Леонардо Ди Каприо, направит на борьбу с лесными пожарами в Австралии три миллиона долларов.