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https://ria.ru/20200109/1563216954.html
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
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РИА Новости

Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии

16:05 09.01.2020 (обновлено: 16:14 09.01.2020)
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В Австралии бушуют природные пожары. Гибнут люди, выгорели миллионы гектаров земли, на грани вымирания оказались многие виды животных и растений. Кадры с места бедствия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Rick Rycroft

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

Последствия лесных пожаров в Австралии
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
© REUTERS / Tracey Nearmy

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

Контролируемый пожар вблизи Коррионга, Австралия
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
© REUTERS / Tracey Nearmy

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

Последствия лесных пожаров в Австралии
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/David Mariuz

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

Последствия лесных пожаров в Австралии
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
© REUTERS / Tracey Nearmy

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

Жители гуляют на улице в Науре, Австралия
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

Тушение лесных пожаров в Австралии
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© REUTERS / Tracey Nearmy

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

Пепел на берегу реки в Эдеме, Австралия
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

Тушение лесных пожаров в Австралии
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
© REUTERS / Tracey Nearmy

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

Лесные пожары в Австралии
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© AP Photo / Rick Rycroft

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

Тушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
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АвстралияСиднейЭкологияФото
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