Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.
С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.
Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.
В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.
Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.
Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.
Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.
Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.
Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.
На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.
Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.
В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.
В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.
Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.
Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.
Ученые винят в происходящем глобальное потепление.
Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.
Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.
Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.
Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.