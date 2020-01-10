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Фонд Ди Каприо пожертвует $3 млн на борьбу с пожарами в Австралии
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РИА Новости

Фонд Ди Каприо пожертвует $3 млн на борьбу с пожарами в Австралии

10:04 10.01.2020 (обновлено: 10:18 10.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма "Великий Гэтсби"
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Благотворительная организация Earth Alliance, одним из основателей которой является голливудский актер Леонардо Ди Каприо, направит три миллиона долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.
Организация сообщила в Twitter, что выделяет три миллиона долларов для "поддержки усилий по тушению пожаров, спасения дикой природы и ее долгосрочного восстановления".
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
Американский актер Леонардо ДиКаприо перед премьеров фильма Спасти планету в Париже. 17 октября 2016 года
Вчера, 14:35Культура
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КультураЛеонардо Ди КаприоАвстралияЛесные пожары в АвстралииВ мире
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