Зеленский подписал закон о штрафах за "кнопкодавство" в Раде

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности депутатов Верховной рады за неперсональное голосование, в частности штрафы от 2,04 тысячи до 3,4 тысячи долларов, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Ранее представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что КС Украины признал неконституционным законопроект главы государства о неперсональном голосовании депутатов Верховной рады.
"Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения депутатами полномочий в части обязанности персонального голосования", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон "О статусе народного депутата Украины" и регламент Верховной рады по обеспечению персонального голосования депутатами на пленарных заседаниях парламента.
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"В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тысяч гривен или от 2,04 тысячи до 3,4 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Соответствующий закон парламент Украины принял в декабре прошлого года.
В сентябре 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко попросил главу Верховной рады Владимира Гройсмана создать рабочую группу, которая изучит возможность внедрения в парламент системы подсчета голосов, работающей методом идентификации отпечатков пальцев. Экс-депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявлял, что так называемое "кнопкодавство" в Раде, когда депутаты голосуют за своих коллег нажатием их кнопки в сессионном зале, является одним из самых главных проявлений политической коррупции и кризиса парламентаризма на Украине. Сенсорная кнопка так и не была установлена.
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