Зеленский подписал закон о штрафах за "кнопкодавство" в Раде

Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон "О статусе народного депутата Украины" и регламент Верховной рады по обеспечению персонального голосования депутатами на пленарных заседаниях парламента.

"В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тысяч гривен или от 2,04 тысячи до 3,4 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.