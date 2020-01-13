Суд оставил в СИЗО адвоката Хасавова

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, по делу о воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Хасавов обвиняется в воспрепятствовании правосудию и подкупе свидетеля в целях дачи им ложных показаний (по части 1 статьи 294 УК РФ и части 4 статьи 309 УК РФ). В сентябре он был задержан в здании Лефортовского суда Москвы, куда он пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.
28 октября 2019, 15:03В СК рассказали о других делах против осужденного экс-премьера Дагестана
"Признать законным постановление Басманного суда города Москвы", - огласила решение судья. Таким образом, Хасавов останется под стражей как минимум до 16 января.
Адвокат Максим Ижиков на заседании указал на допущенные, по его мнению, ошибки при возбуждении дела и заявил о давлении на судью при избрании меры пресечения, поскольку Хасавова завели в наручниках, а "сотрудники ФСБ все время находились в зале суда". По словам Ижикова, Хасавов находится в СИЗО за отправленные сыну четыре аудиосообщения в WhatsApp, в которых он "ругал человека", но это не повод "держать в СИЗО адвоката-пенсионера".
Хасавов, участвовавший в заседании по видеоконференцсвязи, заявил, что "ни один аргумент со стороны защитников не был опровергнут в суде". Следователь и прокурор выступили против изменения меры пресечения, "учитывая тяжесть обвинения".
Юсуфов и его бывший начальник Абдусамад Гамидов в конце октября 2019 года получили 5,5 и 6,5 лет колонии соответственно по делу о присвоении 41 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
30 июля 2019, 13:27В Генпрокуратуре рассказали об отношении россиян к коррупции