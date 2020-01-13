Суд оставил в СИЗО адвоката Хасавова

Адвокат Максим Ижиков на заседании указал на допущенные, по его мнению, ошибки при возбуждении дела и заявил о давлении на судью при избрании меры пресечения, поскольку Хасавова завели в наручниках, а "сотрудники ФСБ все время находились в зале суда". По словам Ижикова, Хасавов находится в СИЗО за отправленные сыну четыре аудиосообщения в WhatsApp, в которых он "ругал человека", но это не повод "держать в СИЗО адвоката-пенсионера".