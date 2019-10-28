Бывший врио премьера Дагестана получил 6,5 года колонии за коррупцию

Бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, обвиняемый в растрате бюджетных средств, во время оглашения приговора в Лефортовском суде Москвы

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в понедельник отправил в колонию на 6,5 и 5,5 года соответственно бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по делу о присвоении более 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как установил суд, Гамидов и Юсуфов присвоили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.

Оба фигуранта признаны виновными по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере в составе организованной группы". Максимум им грозило десять лет лишения свободы.

"Признать виновным Абдусамада Гамидова в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде шести лет шести месяцев колонии общего режима", — огласила приговор судья.

Раюдин Юсуфов, согласно приговору, получил на год меньше. На двоих они должны будут полностью возместить ущерб — 41 миллион 417 тысяч рублей.

Суд установил, что чиновники совершили преступление "из корыстных побуждений с целью обогащения". При этом организатором преступной группы, по мнению суда, выступило неназванное "иное лицо номер один", дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В самом начале процесса дело слушалось в закрытом от прессы режиме из-за того, что прокурор получал угрозы от неизвестных. Однако с момента прений все заседания проходили в открытом режиме.

Месяц назад адвоката Юсуфова Дагира Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы, куда он пришел на очередное заседание по делу своего клиента. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом". Виновным себя юрист не признал. Сейчас он находится в СИЗО.