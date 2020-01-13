Генерал: у НАТО нет средств ПРО, способных бороться с "Искандер-М"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. НАТО в ближайшей перспективе не будет обладать системами ПРО и ПВО, способными эффективно бороться с российскими ракетными оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", заявил РИА Новости в понедельник экс-заместитель командующего (начальника) войск ПВО Сухопутных войск СССР по вооружению генерал-лейтенант Александр Лузан.
Ранее генсек НАТО Йенса Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. Для этого будут вестись работы над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения.
"Комплексы ПВО и ПРО НАТО в настоящее время не способны бороться с российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", низкой эффективность обладают даже американские системы ЗРК Patriot, что подтвердилось последними обстрелами американских военных баз в Ираке, когда они не смогли предотвратить ракетную атаку", - заявил Лузан.
Генерал напомнил, что в настоящее время зенитно-ракетные комплексы в Европе производят только Франция и Англия, а также есть ряд совместных франко-немецких разработок. Но все средства являются системами ближнего действия и малой дальности и с баллистическими ракетами бороться не могут.
"Наиболее боеспособным остаются только американские системы ЗРК Patriot, но у него крайне низкая эффективность при поражении баллистических и крылатых ракет и других сложных малоразмерных целей. Фактически эти комплексы сбивают только каждую третью ракету и это максимум для этих систем", - заявил Лузан.
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Генерал напомнил, что ЗРК Patriot, которые прикрывают американские военные базы в Ираке, оказались неспособны отразить иранскую ракетную атаку из-за низкой эффективности. Иранцы запустили 14 ракет, 10 из них достигли цели, четыре, возможно, были сбиты или из-за технических сбоев не долетели до цели.
"Европейцам придётся покупать американский Patriot, хотя это малоэффективные средства. Это позволит загрузить американский рынок вооружения, возможно, в этом и состоит расчет", - заявил генерал.
По мнению Лузана, система противоракетной обороны Aegis имеет лучшие характеристики, но она морского базирования, наземный вариант системы сегодня размещен только в Румынии и до его полного развертывания пройдет еще много времени.
Генерал напомнил, что российские комплексы "Искандер-М" являются оперативно-тактическими системами и у них на вооружении нет ракет средней дальности. "Ракета летает до 500 километров и только при определенных доработках преодолеет дальность в 700-800 километров, но сегодня она этого точно не может, - отметил эксперт.
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