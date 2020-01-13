Новые правила поездок в Крым для детей с Украины заработают в феврале

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что кабмин Украины упростил правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
В сообщении пресс-службы в Facebook уточняется, что изменения вступят в силу с десятого февраля 2020 года
Упрощенная процедура разрешает детям в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на материковой части Украины, самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
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