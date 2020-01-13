Новые правила поездок в Крым для детей с Украины заработают в феврале

Упрощенная процедура разрешает детям в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на материковой части Украины, самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.