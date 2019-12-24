Киев упростил пересечение границы с Крымом для учащихся на Украине

Он уточнил, что дети, которые учатся на территории материковой Украины, смогут самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".