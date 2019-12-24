Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T13:56+0300
https://ria.ru/20191224/1562772257.html
Киев упростил пересечение границы с Крымом для учащихся на Украине
https://cdn22.img.ria.ru/images/145527/62/1455276211_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_56d914291ad00125829621f17c4cb706.jpg
РИА Новости

Киев упростил пересечение границы с Крымом для учащихся на Украине

13:56 24.12.2019
421
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Пункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании во вторник упростил правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Упрощаем пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет", - написал Гончарук во вторник в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
22 декабря, 02:30
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Он уточнил, что дети, которые учатся на территории материковой Украины, смогут самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - добавил Гончарук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Руслан Бальбек
18 декабря, 13:45
В Госдуме прокомментировали ужесточение Киевом порядка въезда в Россию
0160001
Обсудить 2
Алексей ГончарукКрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Киев
Адвокат: Киев отказывается включить в списки на обмен экс-беркутовцев
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Разведение сил в Донбассе
В ЛНР заявили, что проведут верификацию отказавшихся от обмена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко прокомментировал сообщения об открытии базы российских ВВС
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о готовности построить судно-трубоукладчик
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан попросил помощи у властей США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал уход журналистки с ОГТРК после вопроса Путину
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
Лента новостейМолния