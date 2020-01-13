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Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию
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РИА Новости

Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию

15:14 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки", - сказали в пресс-службе.
В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов, первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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Антон ВайноМаксим ОрешкинАлексей ГромовМихаил МишустинАнтон СилуановТатьяна ГоликоваФедеральное собрание РФАндрей БелоусовСергей СобянинСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияПолитика
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