Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки", - сказали в пресс-службе.
В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов, первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.