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Иранского посла вызвали в МИД Британии
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РИА Новости

Иранского посла вызвали в МИД Британии

15:11 13.01.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Посол Ирана в Великобритании был вызван в МИД Соединенного Королевства из-за задержания ранее в Тегеране британского посла, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Вчера, 15:37
МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой
"Иранский посол сегодня (в понедельник) был вызван в МИД для выражения нашего решительного протеста. Задержание было неприемлемым нарушением Венской конвенции, это необходимо расследовать. Мы требуем от иранского правительства гарантий того, что подобное больше не повторится", - сказал журналистам представитель британского правительства.
Сам Макэр после задержания заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать лозунги. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и премьер Борис Джонсон назвали задержание Макэра грубым и безосновательным нарушением международного права.
Британский дипломат Роберт Макэр
Вчера, 02:20
Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла
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Доминик РаабБорис ДжонсонФорин-офисВеликобританияЛондонТегеран (город)ИранВ мире
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