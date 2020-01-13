Иранского посла вызвали в МИД Британии

"Иранский посол сегодня (в понедельник) был вызван в МИД для выражения нашего решительного протеста. Задержание было неприемлемым нарушением Венской конвенции, это необходимо расследовать. Мы требуем от иранского правительства гарантий того, что подобное больше не повторится", - сказал журналистам представитель британского правительства.