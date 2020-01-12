Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол Великобритании в Иране Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр , задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране , заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание Макэра грубым и безосновательным нарушением международного права.

"Могу подтвердить, что я не принимал участия ни в каких демонстрациях. Я пошел на мероприятие, которое позиционировалось как посвященное памяти погибших на рейсе PS752. Нормальное желание отдать дань уважения, некоторые из жертв были британцами. Я ушел через пять минут, когда некоторые начали скандировать", - написал посол в своем аккаунте в Twitter.

По словам посла, он был задержан на полчаса, после того как покинул территорию, где проходило мероприятие. "Задержание дипломатов, разумеется, является незаконным во всех странах", - отметил он.

Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, как сообщали местные СМИ.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.