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Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
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РИА Новости

Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

12:41 12.01.2020
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© AP Photo / Khalil SenosiБританский дипломат Роберт Макэр
Британский дипломат Роберт Макэр
© AP Photo / Khalil Senosi
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание Макэра грубым и безосновательным нарушением международного права.
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"Могу подтвердить, что я не принимал участия ни в каких демонстрациях. Я пошел на мероприятие, которое позиционировалось как посвященное памяти погибших на рейсе PS752. Нормальное желание отдать дань уважения, некоторые из жертв были британцами. Я ушел через пять минут, когда некоторые начали скандировать", - написал посол в своем аккаунте в Twitter.
По словам посла, он был задержан на полчаса, после того как покинул территорию, где проходило мероприятие. "Задержание дипломатов, разумеется, является незаконным во всех странах", - отметил он.
Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, как сообщали местные СМИ.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент республики Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
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Роберт МакэрДоминик РаабХасан РоуханиВеликобританияТегеран (город)ИранВ мире
Популярные комментарии
Ну, если посол Великобритании не участвовал в демонстрации, то возможно, что его никто и не задерживал. Просто в условиях несанкционированного мероприятия ему была обеспечена дополнительная охрана.
12 января, 12:54
llevksm
1070001
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