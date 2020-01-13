МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Менее четверти жителей Менее четверти жителей Тувы имеют доступ к чистой питьевой воде из систем центрального водоснабжения, говорится в отчете Счетной палаты "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология".

СП отмечает, что в 12 субъектах РФ базовое значение показателя "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" не превышает 70%, тогда как его текущее среднее значение по стране – 87,5%.

Тува по этому показателю занимает последнее место - 24,5%. Далее следуют Бурятия - 44,1%, Забайкальский край - 51,1%, Ненецкий автономный округ - 51,4%, Якутия - 59,8%, Еврейская автономная область - 61,3%, Курганская область - 61,8%, Костромская область - 63%, Смоленская область - 63,1%, Карачаево-Черкесия - 66,3%, Чечня - 68,7%, Новгородская область - 69,1%.

Также в отчете отмечается, что "федеральным проектом предусмотрено выполнение работ по модернизации, реконструкции и строительству только 941 из 28 808 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки централизованного водоснабжения, то есть менее 4% потребности".

Кроме того, уточняется, что в паспорт федерального проекта "Чистая вода" не включены данные о планируемых к вводу жилых объектах, а они только усилят нагрузку на изношенную коммунальную инфраструктуру, резервные системы водоснабжения и качество очистки воды.