АТА: туристы едут на Филиппины несмотря на извержение вулкана

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жалоб и заявок на аннулирование туров со стороны российских путешественников в связи с извержением вулкана Тааль на Филиппинах в компании пока не поступало, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"С тех пор, как появилась информация о начале извержения вулкана на Филиппинах, представители туристического бизнеса пока не получали тревожных звонков или жалоб от туристов, которые отдыхают в этой стране. Заявок на аннуляцию уже приобретенных туров тоже пока не было. Однако следует принять во внимание, что прошло еще совсем мало времени, и, возможно, отдыхающие пока не успели сориентироваться", — рассказала она.

Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах © REUTERS / Eloisa Lopez Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо столб пепла высотой в километр. 1 из 12 Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо столб пепла высотой в километр. © REUTERS / Eloisa Lopez © AP Photo / Bogie Calupitan В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава. 2 из 12 В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава. © AP Photo / Bogie Calupitan © REUTERS / Eloisa Lopez Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас. 3 из 12 Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас. © REUTERS / Eloisa Lopez © Ted Aljibe В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек. 4 из 12 В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек. © Ted Aljibe © AP Photo / Aaron Favila Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом. 5 из 12 Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом. © AP Photo / Aaron Favila © AP Photo / Aaron Favila Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах. 6 из 12 Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах. © AP Photo / Aaron Favila © AP Photo / Jogs Danao Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов. 7 из 12 Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов. © AP Photo / Jogs Danao © AP Photo / Aaron Favila Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта. 8 из 12 Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта. © AP Photo / Aaron Favila © REUTERS / Eloisa Lopez Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности. 9 из 12 Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности. © REUTERS / Eloisa Lopez © AP Photo / Bullit Marquez Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами. 10 из 12 Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами. © AP Photo / Bullit Marquez © AP Photo / Aaron Favila В провинции Батангас объявлен режим бедствия. 11 из 12 В провинции Батангас объявлен режим бедствия. © AP Photo / Aaron Favila © AP Photo / Aaron Favila Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры. 12 из 12 Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры. © AP Photo / Aaron Favila 1 из 12 Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо столб пепла высотой в километр. © REUTERS / Eloisa Lopez 2 из 12 В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава. © AP Photo / Bogie Calupitan 3 из 12 Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас. © REUTERS / Eloisa Lopez 4 из 12 В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек. © Ted Aljibe 5 из 12 Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом. © AP Photo / Aaron Favila 6 из 12 Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах. © AP Photo / Aaron Favila 7 из 12 Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов. © AP Photo / Jogs Danao 8 из 12 Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта. © AP Photo / Aaron Favila 9 из 12 Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности. © REUTERS / Eloisa Lopez 10 из 12 Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами. © AP Photo / Bullit Marquez 11 из 12 В провинции Батангас объявлен режим бедствия. © AP Photo / Aaron Favila 12 из 12 Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры. © AP Photo / Aaron Favila

Осипова отметила, что Филиппины не входят в число наиболее популярных направлений отдыха у российских организованных туристов.

Она добавила, что по данным замминистра департамента по туризму Филиппин, за 2018 год страну посетили порядка 30 тысяч российских путешественников, россияне предпочитали отдыхать на островах Палаван и Коро. "В целом Филиппины в год принимают около семи-восьми миллионов туристов со всего мира, из них русских — порядка 30-35 тысяч", — уточнила руководитель АТА.