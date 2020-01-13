Король Иордании заявил о возрождении и укреплении ИГ* на западе Ирака

"В течение последнего года мы наблюдаем возрождение и укрепление ИГ* не только в юго-восточной Сирии, но и на западе Ирака", - сказал король Иордании в интервью французскому телеканалу France 24 накануне своего европейского турне.

Абдалла II также выразил озабоченность в связи с тем, что в условиях раскола в иракском обществе придется столкнуться с возрождением ИГ*. Он добавил, что международное сообщество "должно присутствовать там и быть готовым вмешаться и помочь Ираку бороться с этой угрозой". Он отметил, что ИГ* представляет угрозу не только для Ирака и Ближнего Востока, но и для стран Европы и всего мира.