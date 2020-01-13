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Король Иордании заявил о возрождении и укреплении ИГ* на западе Ирака
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РИА Новости

Король Иордании заявил о возрождении и укреплении ИГ* на западе Ирака

12:08 13.01.2020 (обновлено: 16:31 13.01.2020)
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© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В течение последнего года террористическая группировка "Исламское государство"* возродилась и укрепилась на западе Ирака, считает король Иордании Абдалла II.

"В течение последнего года мы наблюдаем возрождение и укрепление ИГ* не только в юго-восточной Сирии, но и на западе Ирака", - сказал король Иордании в интервью французскому телеканалу France 24 накануне своего европейского турне.

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Абдалла II также выразил озабоченность в связи с тем, что в условиях раскола в иракском обществе придется столкнуться с возрождением ИГ*. Он добавил, что международное сообщество "должно присутствовать там и быть готовым вмешаться и помочь Ираку бороться с этой угрозой". Он отметил, что ИГ* представляет угрозу не только для Ирака и Ближнего Востока, но и для стран Европы и всего мира.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории страны. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
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На территории страны были также дислоцированы базы международной коалиции против ИГ*. В январе парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Абдалла IIИракИорданияВ мире
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