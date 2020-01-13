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Туризм
2020-01-13T12:13+0300
https://ria.ru/20200113/1563357617.html
В Крыму хотят наладить новые маршруты поездов из Москвы и Петербурга
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РИА Новости

В Крыму хотят наладить новые маршруты поездов из Москвы и Петербурга

11:48 13.01.2020 (обновлено: 12:13 13.01.2020)
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© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаЖелезная дорога через Крымский мост
Железная дорога через Крымский мост
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Железная дорога через Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Крым намерен расширить число железнодорожных маршрутов с материковой части России по мосту через Керченский пролив, кроме того, разрабатываются новые направления из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости.
"Мы собираемся расширить число маршрутов. Помимо железнодорожных сообщений "Санкт-Петербург – Севастополь" и "Москва-Симферополь" рассматривается возможность запуска маршрутов в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска... Кроме того, разрабатываются новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города республики, в частности, Евпаторию и Феодосию. Мы надеемся, что и цены будут доступны для большинства россиян", - сказал Гоцанюк.
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Он добавил, что прорабатываются варианты курсирования железнодорожных экспрессов из Симферополя в Севастополь и Евпаторию.
"Есть определенные идеи по поводу запуска экспресса в Ялту, но это тоже требует, как минимум, предварительного обсуждения", - подчеркнул собеседник агентства.
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Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам российского президента, Крымский мост построен по самым современным технологиям и на века.
Читайте полный текст интервью>>
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
3200002
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ТуризмЮрий ГоцанюкКрымский мостКрымОбщество
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