В Крыму хотят наладить новые маршруты поездов из Москвы и Петербурга

"Мы собираемся расширить число маршрутов. Помимо железнодорожных сообщений "Санкт-Петербург – Севастополь" и "Москва-Симферополь" рассматривается возможность запуска маршрутов в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска... Кроме того, разрабатываются новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города республики, в частности, Евпаторию и Феодосию. Мы надеемся, что и цены будут доступны для большинства россиян", - сказал Гоцанюк.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам российского президента, Крымский мост построен по самым современным технологиям и на века.