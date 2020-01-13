Юрий Гоцанюк: Зеленский оказался заложником постмайданной реальности

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк , проработавший в этой должности чуть более трех месяцев, в своем первом интервью рассказал РИА Новости о том, какие вопросы уже удалось решить за этот срок и какие ключевые задачи стоят перед крымским правительством, а также о запуске дополнительных железнодорожных маршрутов на полуострове и перспективах изменения отношений с Украиной. Беседовал Виктор Лященко.

— Юрий Михайлович, как вы оцениваете первые сто дней работы в должности премьера?

— Оценку правительству Крыма должны дать прежде всего крымчане, глава республики, коллеги из федерального центра. Прошедшие сто дней – логичное продолжение ранее проводимой единой политики.

В целом прошлый год Крым завершил с позитивными результатами в социально-экономической сфере. Несмотря на сложности, мы стремительно развиваемся, улучшается инвестиционный климат, свои плоды приносит свободная экономическая зона.

Растет промышленное и сельскохозяйственное производство, увеличились доходы республиканского бюджета. Собственные доходы крымского бюджета в прошлом году превысили показатели 2018 года почти на шесть миллиардов рублей.

— Завершено ли формирование нового состава правительства?

— Да, новый состав сформирован. Это профессиональные и опытные управленцы, с глубокими знаниями специфики и особенностей в своих отраслях. Правительство сохранило опытных и активных управленцев, а также пополнилось новыми лицами. Как и прежде, качество и результативность – главные показатели успешной работы. Перед каждым вице-премьером и министром поставлены четкие задачи по развитию курируемых отраслей.

— Какими принципами нужно обладать, чтобы попасть в правительство?

— Честность, ответственность и профессионализм. И еще добавлю: всегда нужно исходить из максимы – сколько бы ни было сделано, этого всегда недостаточно. Такой подход помогает держать себя в рабочем тонусе. Честность – основа доверия. Вы должны точно знать, как обстоят дела в той или иной отрасли, быть уверены, что вас никто не вводит в заблуждение.

Есть в запасе еще один замечательный принцип – доверяй, но проверяй. Так и делаем, очень помогает в работе, так как организовать эффективный процесс, синхронизировать действия разных уровней власти, повысить качество и результативность работы, поверьте, очень непросто.

— Одна из ключевых крымских проблем – высокие цены. Есть ли у нового правительства план ее решения?

— Госрегулирования, как вы знаете, у нас нет, серьезных механизмов влияния на ценообразование тоже. Экономика и рыночные отношения – сложный механизм, со своей спецификой и нюансами. Здесь правила и ответственность должны быть сформированы с учетом социально-экономических особенностей, сложившихся за десятилетия системы.

Сегодня в рамках тех возможностей, которые у нас имеются, мы пытаемся повлиять на ситуацию на рынке. Надеемся, что грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста, которое будет запущено 1 июля, несколько стабилизирует цены. Систематически проводим беседы с представителями торговых сетей республики, ищем сбалансированные решения, напоминаем о социальной ответственности бизнеса.

В городах и районах ведется работа по пересмотру схем расположения нестационарных торговых объектов, которые будут предоставляться крымским сельхозпроизводителям и переработчикам, минуя посредников. Также мы широко используем ярморочные мероприятия. Есть предварительная договоренность по строительству оптово-распределительного центра в республике, что, безусловно, должно позитивно повлиять на уровень цен в регионе.

— Планируется ли расширять сеть железнодорожных пассажирских направлений? Станут ли более доступны курортные города?

— Мы собираемся расширить число маршрутов. Помимо железнодорожных сообщений "Санкт-Петербург – Севастополь", "Москва – Симферополь" рассматривается возможность запуска маршрута в Крым из Кисловодска. По заверениям транспортной компании, Екатеринбург и Мурманск тоже станут нам ближе. Кроме того, разрабатываются новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города республики, в частности Евпаторию и Феодосию. Мы надеемся, что и цены будут доступны для большинства россиян.

Кроме того, прорабатываются варианты курсирования железнодорожных экспрессов из Симферополя в Севастополь и Евпаторию. Есть определенные идеи по поводу запуска экспресса в Ялту, но это тоже требует как минимум предварительного обсуждения.

Более того, в перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран.

— Как вы относитесь к идее строительства прямой железнодорожной ветки из Керчи в Симферополь?

— Любая идея по развитию транспортной инфраструктуры, повышению удобства и доступности населенных пунктов только приветствуется. Но этот вопрос еще требует детальной проработки. Несмотря на то, что есть высокая вероятность реализации проекта, мероприятие пока не было экономически просчитано. Насколько это целесообразно и рентабельно, остается под вопросом. В ближайшее время мы проведем рабочее совещание по этой теме и предметно обсудим проект.

— Какой эффект для экономики ожидаете от строительства игорной зоны?

— Эта идея обсуждалась еще в 2014 году. Мы внимательно стали изучать игорный опыт других регионов России. Игорная зона способна придать позитивный импульс развитию региона, стать точкой притяжения дополнительных финансов. Это, несомненно, будет способствовать экономическому развитию, строительству новых инфраструктурных объектов, появлению дополнительных рабочих мест. И все это исключительно за счет частных инвестиций, государство не вложит ни копейки. К тому же у нас есть возможность совместить игорный бизнес с туристической индустрией, что усилит экономический эффект. Поэтому мы рассчитываем на дополнительный доход в республиканский и местный бюджеты.

— Есть ли проблемы с реализацией нацпроектов в регионе?

— Крым активно включился в процесс. У нас хорошая динамика в этом отношении. Только в прошлом году на реализацию региональных проектов республика получила около 11,6 миллиарда рублей, где 10,4 миллиарда рублей составили средства федерального бюджета, 1,2 миллиарда – республиканского.

Продолжаем исполнять взятые на себя обязательства: строим детские сады, школы, дороги, закупаем новое медицинское оборудование, ремонтируем дома культуры.

На безопасные и качественные дороги выделены серьезные средства. Тем не менее качество строительных работ в этой сфере оставляет желать лучшего, поэтому держим на контроле каждый объект, наказываем рублем и отстраняем от работ нерадивых подрядчиков.

Показатель освоения федеральной целевой программы социально-экономического развития республики за прошлый год достиг 92,3%. Общая сумма освоенных средств — 68,6 миллиарда рублей.

— Несколько вопросов по международной повестке. Возможно ли улучшение отношений с Украиной и от чего это будет зависеть?

— С одной стороны, президент Владимир Зеленский оказался заложником постмайданной реальности, с другой – вынужден двигаться по заданному Западом курсу, пытаясь играть на популизме и низких реваншистских чувствах национал-радикалов, давая несбыточные обещания. Но это крайне близорукий, тупиковый вариант, который не только не способствует нормализации отношений двух стран, но и негативно влияет на уровень жизни граждан Украины, на всю экономику страны.

Киевской власти и всему обществу нужно трезво оценить ситуацию, очнуться от майданного морока и пещерной русофобии, осознать, что Крым вышел из состава Украины раз и навсегда, по собственному желанию и в соответствии с международным правом. Гражданская война на Донбассе должна быть завершена, а военные преступники преданы суду и сурово наказаны. Нельзя лишать людей родного языка, культуры, веры и традиций, преследовать за инакомыслие и гражданскую позицию. Из украинской политической повестки должны исчезнуть нацистские идеи, призывы к ненависти и вражде, поощрение экстремизма. Лишь разобравшись с этими вопросами, можно заслужить уважение и доверие людей, рассчитывать на восстановление дружественных двусторонних отношений.

— Ведутся ли какие-нибудь переговоры с Украиной по возобновлению подачи днепровской воды? Хватит ли полуострову собственных запасов?

— Несмотря на смену власти в Киеве, показное и фальшивое беспокойство о крымчанах, руководство страны не планирует возобновлять подачу днепровской воды на полуостров. Вот вам, с одной стороны, слова, а с другой – суровая реальность, настоящее лицо постмайданной Украины. Агрессивный национализм стал сильным вирусом, мутагеном для Украины, привел к морально-этической деградации части населения. Это печальный факт, поэтому сегодня переговоры по снятию водной блокады не ведутся.

Да, у нас есть проблемы с водой. Ведь до блокады по Северо-Крымскому каналу республика получала около 85 процентов пресной воды. Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики практически в полном объеме обеспечены питьевой водой, в том числе и для хозяйственно-бытовых нужд. Вместе с тем жители республики стали рациональнее и бережнее относится к расходованию воды.

— Как дела обстоят с водой для аграриев?

— Конечно, для интенсивного развития сельского хозяйства и полноценного функционирования предприятий Крыма имеющихся водных ресурсов явно недостаточно, поэтому предприятия, пользователи технической воды перешли на водосберегающие технологии в сельском хозяйстве, увеличив при этом объемы производства сельхозпродукции, в частности молока более чем на 27 процентов. Также сельхозпредприятия увеличили площади закладки многолетних насаждений – садов и виноградников. Посадки производятся только при гарантированном капельном орошении. В растениеводстве заменили влагозависимые культуры на засухоустойчивые. Кроме того, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы получают господдержку.

И еще: к предстоящему поливному сезону министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма совместно с крупнейшими ресурсоснабжающими организациями разработали комплекс мер по экономии водных ресурсов на всей территории республики.

Наши ученые, в том числе представители РАН, ищут варианты по преодолению дефицита воды в регионе. Поставить нас на колени никому не удастся, тем более мелким пакостникам и шантажистам.

— На каком этапе находится развитие отношений между Крымом и регионами Сирии?

— Мы планомерно реализуем соглашение, заключенное в Дамаске в августе 2019 года и одобренное крымским парламентом в конце года.

Активизировалась работа по совместному крымско-сирийскому торговому дому и судоходной компании, проведению выставочных и ярмарочных мероприятий, укреплению двусторонних отношений. Нам есть что предложить друг другу. Перечень крымских товаров достаточно широкий – от пшеницы, комбикормов и удобрений до труб и электроинструментов. Идут маркетинговые исследования на рынках ближневосточной республики, чтобы определить спрос.

Нам необходимо детально просчитать экономическую составляющую, товарные позиции, ориентировочный объем груза, разработать дорожную карту.

— Возможно ли возобновление в Крыму международного авиасообщения?

— Мы прорабатываем и эти вопросы, тем более что инфраструктура аэропорта Симферополь позволяет обслуживать международные рейсы и наша воздушная гавань готова обеспечить максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Кроме того, рассматриваем возможность расширения географии внутренних рейсов и направлений, повышения доступности перелетов. В принципе, у нас хорошая динамика, что внушает оптимизм, с учетом экономической и логистической составляющей, конечно. Аэропорт Симферополь пятый год подряд стабильно обслуживает более пяти миллионов пассажиров. В 2019 году аэропорт принял и отправил более 38 тысяч регулярных пассажирских рейсов.

— Каким, по вашему мнению, станет для Крыма 2020 год? Чего ждать крымчанам?

— Надеюсь, он станет для нашей республики успешным, позволит людям в полной мере почувствовать результаты всех преобразований в социально-экономической сфере, увидим первые итоги нацпроектов, региональных отраслевых программ.

Особое внимание в этом году будет уделено благоустройству всех муниципальных образований, санитарной очистке территорий, ремонту и строительству дорог, установке ФАПов и амбулаторий, ремонту медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры, укреплению их материально-технической базы.