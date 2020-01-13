У найденной в Мытищах в коробке новорожденной девочки появилась семья

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новорожденную девочку, найденную в коробке в подъезде дома в подмосковных Мытищах, удочерила приемная семья, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее о найденной в подъезде дома девочке сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По словам детского омбудсмена в России Анны Кузнецовой, особых угроз здоровью обнаружено не было.
"Помните, в декабре в Мытищах была найдена малышка? Сегодня из органов опеки пришла хорошая новость: у нее появилась настоящая семья, любящие мама и папа", — пишет омбудсмен в своем Instagram-аккаунте.