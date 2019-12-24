Кузнецова рассказала о состоянии найденного в Мытищах младенца

"Сейчас ребенок находится в больнице, пока нет достоверных данных о том, в каком состоянии он находится. Особых тревог пока не поступало от соответствующих органов. Он всего несколько часов назад родился, совсем маленький... В ближайшее время получим все дополнительные данные", - сказала Кузнецова журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она добавила, что в коробке, где был найден ребенок, не было никаких записок или документов с информацией о его происхождении.

"По словам медиков, девочка славянской внешности, хотя темноволосая. Малышка была найдена в чистых пеленочках, в чистой коробке в том районе Мытищ, где практически 80% квартир сдается в аренду. Это, безусловно, затрудняет розыск матери. В настоящее время малышка находится в реанимационном отделении родильного отделения под наблюдением неонатологов. Состояние нормальное, переохладиться она не успела. Ей оказывается вся необходимая помощь. Очень надеюсь, что с девочкой будет все хорошо", - сказала Мишонова, слова которой приводит пресс-служба.