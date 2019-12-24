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Кузнецова рассказала о состоянии найденного в Мытищах младенца
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РИА Новости

Кузнецова рассказала о состоянии найденного в Мытищах младенца

15:51 24.12.2019 (обновлено: 18:23 24.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня". 24 декабря 2019
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня. 24 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня". 24 декабря 2019
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новорожденная девочка, найденная в коробке в подъезде дома в подмосковных Мытищах, сейчас находится в больнице, особых тревог за ее состояние нет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Ранее о найденной в подъезде дома девочке сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, полиция ищет родителей ребенка.
"Сейчас ребенок находится в больнице, пока нет достоверных данных о том, в каком состоянии он находится. Особых тревог пока не поступало от соответствующих органов. Он всего несколько часов назад родился, совсем маленький... В ближайшее время получим все дополнительные данные", - сказала Кузнецова журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что в коробке, где был найден ребенок, не было никаких записок или документов с информацией о его происхождении.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова также подтвердила информацию о состоянии здоровья ребёнка и добавила, что девочка славянской внешности.
"По словам медиков, девочка славянской внешности, хотя темноволосая. Малышка была найдена в чистых пеленочках, в чистой коробке в том районе Мытищ, где практически 80% квартир сдается в аренду. Это, безусловно, затрудняет розыск матери. В настоящее время малышка находится в реанимационном отделении родильного отделения под наблюдением неонатологов. Состояние нормальное, переохладиться она не успела. Ей оказывается вся необходимая помощь. Очень надеюсь, что с девочкой будет все хорошо", - сказала Мишонова, слова которой приводит пресс-служба.
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Ксения МишоноваАнна КузнецоваРоссия сегодняМВД РФМоскваТатьяна ПетроваМытищиОбщество
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