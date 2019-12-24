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В Мытищах в подъезде дома нашли новорожденную девочку
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РИА Новости

В Мытищах в подъезде дома нашли новорожденную девочку

13:05 24.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовБутылочка с соской для новорожденного
Бутылочка с соской для новорожденного
© РИА Новости / Павел Львов
Бутылочка с соской для новорожденного. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новорожденная девочка найдена в коробке в подъезде дома в подмосковных Мытищах, полиция ищет родителей ребенка, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Юбилейной возле лифта в коробке обнаружена новорожденная девочка. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка. Девочка доставлена в медицинское учреждение", - сказала она.
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ГУМВДМВД РФМоскваТатьяна ПетроваМытищиПроисшествия
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