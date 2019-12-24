В Мытищах в подъезде дома нашли новорожденную девочку

"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Юбилейной возле лифта в коробке обнаружена новорожденная девочка. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка. Девочка доставлена в медицинское учреждение", - сказала она.