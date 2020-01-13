Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Хафтара и Сарраджа

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запланированные на понедельник в Москве переговоры премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Запланированные на понедельник в Москве переговоры премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главы Ливийской национальной армии (ЛНА), маршала Халифы Хафтара могут стать этапными в контексте межливийского урегулирования, шансы на достижение договоренности, пусть и промежуточной, выше, чем на других площадках, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Ситуация, как мне кажется, похожа на астанинский процесс, который в свое время начался как если не альтернатива, то очень серьезное и независимое дополнение к женевскому, то есть ооновскому процессу, и, как мы наблюдаем, принес уже гораздо больше результатов, чем Женева", - сказал Лукьянов.

Он напомнил, что сейчас ведущими игроками в урегулировании ливийского вопроса являются Турция и Россия, однако какими бы ни получились итоговые договоренности, они все равно должны пройти одобрение в ООН.

"Любое стабильное долгосрочное решение должно быть легитимизировано через систему ООН, в каком бы она кризисном состоянии не пребывала, но другой просто нет. То есть так или иначе должна вернуться в то лоно", - сказал эксперт.

По его словам в такого рода конфликтах достичь прогресса по итогом одной встречи не удастся, но она важна как начальный этап.

"Можно судить только по аналогии: сирийский процесс, а до этого - хотя это условная аналогия, но все же - до него Босния и Герцеговина 25 лет назад. В такого рода конфликтах нужна серия встреч, серия переговоров, активность международных посредников и участников, прежде чем установится что-то стабильное, я думаю, сейчас шансов на то, что они вот сейчас сядут, договорятся и самое главное будут выполнять - нет, так просто не бывает. Но, с другой стороны, без начала такого процесса - прямого или с участием реально влиятельных внешних игроков, тоже ничего не получится. То есть, мне кажется, что это начало, которое имеет шанс на продолжение, но, естественно, без гарантий. Это этапная встреча, конечно", - сказал Лукьянов.