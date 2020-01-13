Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Хафтара и Сарраджа

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запланированные на понедельник в Москве переговоры премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главы Ливийской национальной армии (ЛНА), маршала Халифы Хафтара могут стать этапными в контексте межливийского урегулирования, шансы на достижение договоренности, пусть и промежуточной, выше, чем на других площадках, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Ситуация, как мне кажется, похожа на астанинский процесс, который в свое время начался как если не альтернатива, то очень серьезное и независимое дополнение к женевскому, то есть ооновскому процессу, и, как мы наблюдаем, принес уже гораздо больше результатов, чем Женева", - сказал Лукьянов.
Он напомнил, что сейчас ведущими игроками в урегулировании ливийского вопроса являются Турция и Россия, однако какими бы ни получились итоговые договоренности, они все равно должны пройти одобрение в ООН.
"Любое стабильное долгосрочное решение должно быть легитимизировано через систему ООН, в каком бы она кризисном состоянии не пребывала, но другой просто нет. То есть так или иначе должна вернуться в то лоно", - сказал эксперт.
По его словам в такого рода конфликтах достичь прогресса по итогом одной встречи не удастся, но она важна как начальный этап.
"Можно судить только по аналогии: сирийский процесс, а до этого - хотя это условная аналогия, но все же - до него Босния и Герцеговина 25 лет назад. В такого рода конфликтах нужна серия встреч, серия переговоров, активность международных посредников и участников, прежде чем установится что-то стабильное, я думаю, сейчас шансов на то, что они вот сейчас сядут, договорятся и самое главное будут выполнять - нет, так просто не бывает. Но, с другой стороны, без начала такого процесса - прямого или с участием реально влиятельных внешних игроков, тоже ничего не получится. То есть, мне кажется, что это начало, которое имеет шанс на продолжение, но, естественно, без гарантий. Это этапная встреча, конечно", - сказал Лукьянов.
"Я предполагаю, что вероятность того, что именно в Москве могут быть достигнуты какие-то результаты, намного выше, чем в каком-либо другом месте. Скажем, попытка Италии пару дней назад сыграть ту же роль закончилась блистательным провалом, что неудивительно. Но даже такие переговоры (в Москве) не гарантируют, что будет достигнут результат, потому что, как мне кажется, сторона маршала Хафтара и тех, кто его поддерживает в арабском мире, они надеются, что решить вопрос в конце концов удастся военным путем. В России же, как мне кажется, полагают, что военным путем это все не решится, поэтому надо, все-таки надо искать какие-то формы соглашения, что полностью соответствует и ооновским представлениям", - добавил он.