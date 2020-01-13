Названы страны и города, куда туристы стали чаще искать авиабилеты

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Латинская Америка, Азия и Африка показали наибольший рост по числу поисковых запросов авиабилетов в прошлом году, сообщает momondo.ru.

Эксперты сервиса проанализировали данные поиска российскими туристами авиабилетов эконом-класса туда и обратно и сравнили их с показателями 2018 года.

Самым быстрорастущим направлением стал Маврикий: число запросов авиабилетов на остров выросло на 56 процентов. В полтора раза чаще россияне интересовались также Бразилией (+53 процента). Замкнул тройку перспективных направлений Аргентина (+41 процент).

Первую десятку преимущественно составили государства Латинской Америки, Азии и Африки. В рейтинге представлены Филиппины (+37 процентов), Индонезия и ЮАР (+28), Япония и Новая Зеландия (+26), а также Перу (+25). Из европейских направлений к числу лидеров роста относится только Мальта (+24).

Среди азиатских городов наибольший рост показали Манила и Самуи, они "прибавили" 39 и 37 процентов соответственно, Денпасар – 35 процентов, Нячанг – 27. Из некурортных городов в рейтинг попал только Токио: интерес к нему вырос на 28 процентов.