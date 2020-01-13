Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-13T10:22+0300
https://ria.ru/20200113/1563268226.html
Названы страны и города, куда туристы стали чаще искать авиабилеты
https://cdn24.img.ria.ru/images/149967/24/1499672461_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_de97d240d912714e8166c4e7f054ea64.jpg
РИА Новости

Названы страны и города, куда туристы стали чаще искать авиабилеты

10:22 13.01.2020
1344
© Fotolia / baranqМолодая пара у компьютера
Молодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Латинская Америка, Азия и Африка показали наибольший рост по числу поисковых запросов авиабилетов в прошлом году, сообщает momondo.ru.
Эксперты сервиса проанализировали данные поиска российскими туристами авиабилетов эконом-класса туда и обратно и сравнили их с показателями 2018 года.
Самым быстрорастущим направлением стал Маврикий: число запросов авиабилетов на остров выросло на 56 процентов. В полтора раза чаще россияне интересовались также Бразилией (+53 процента). Замкнул тройку перспективных направлений Аргентина (+41 процент).
Первую десятку преимущественно составили государства Латинской Америки, Азии и Африки. В рейтинге представлены Филиппины (+37 процентов), Индонезия и ЮАР (+28), Япония и Новая Зеландия (+26), а также Перу (+25). Из европейских направлений к числу лидеров роста относится только Мальта (+24).
Среди азиатских городов наибольший рост показали Манила и Самуи, они "прибавили" 39 и 37 процентов соответственно, Денпасар – 35 процентов, Нячанг – 27. Из некурортных городов в рейтинг попал только Токио: интерес к нему вырос на 28 процентов.
Среди европейских направлений россияне чаще стали интересоваться Италией. Из пяти городов со значительным ростом сразу три расположены на Апеннинах: Палермо (+50 процентов), Венеция (+28 процентов) и Верона (+23 процента). За пределами Италии путешественников из России больше всего привлекали Пальма-де-Майорка и Рига: число поисковых запросов на эти направления увеличилось на 26 и 23 процента соответственно.
Турецкое побережье Антальи
22 марта 2019, 09:46Туризм
Аналитики узнали, какие туры россияне чаще всего искали в интернете
411006
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеронаАргентинаМальтаМанилаНовая ЗеландияМаврикийДенпасарРигаЮАРПеруПалермоНячангБразилияПальма-де-МайоркаЯпонияИталияВенецияТокиоИндонезияФилиппины
Рекомендуем
Последствия сильных дождей в Дубае, ОАЭ
В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах. 13 января 2020
АТА: туристы едут на Филиппины несмотря на извержение вулкана
Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе
В Крыму рассказали о росте турпотока в новогодние праздники
Щенок Алиса, талисман аэропорта Симферполя
Крым готов наладить авиасообщение с дальним и ближним зарубежьем
Аэропорт Дубая
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Новогодний салют над Красной площадью в Москве
В новогодние праздники Москву посетили около пяти миллионов туристов
Туристы на заснеженном пастбище Абаго Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
В Кавказском заповеднике не будет Wi-Fi на туристических маршрутах
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели на связи: тургруппам упростили регистрацию маршрутов
Паспорт гражданина Российской Федерации
Названы регионы, которые относятся к консульству Италии в Петербурге
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
Таможня Китая расширила список российских экспортеров мяса птицы
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Источник: налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Стойка ресепшена в отеле
Эксперты выявили, где в Европе самые высокие туристические налоги
Флаг Китая
Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Инну Чурикову обокрали в аэропорту
15:44Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим
15:41Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
15:39Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
15:35В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
15:32Девять пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате остаются в больницах
15:32На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
15:32Путин и Моди обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ливии
15:30Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок
15:28ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае
15:27В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
15:26В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
15:25Медведев вручает правительственные награды в области СМИ
15:22ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию
15:20Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
15:17В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии
15:14Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию
15:12В Мурманской области нашли детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:11Иранского посла вызвали в МИД Британии
15:10Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата
Лента новостейМолния