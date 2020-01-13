Названы страны и города, куда туристы стали чаще искать авиабилеты

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Латинская Америка, Азия и Африка показали наибольший рост по числу поисковых запросов авиабилетов в прошлом году, сообщает momondo.ru.
Эксперты сервиса проанализировали данные поиска российскими туристами авиабилетов эконом-класса туда и обратно и сравнили их с показателями 2018 года.
Самым быстрорастущим направлением стал Маврикий: число запросов авиабилетов на остров выросло на 56 процентов. В полтора раза чаще россияне интересовались также Бразилией (+53 процента). Замкнул тройку перспективных направлений Аргентина (+41 процент).
Первую десятку преимущественно составили государства Латинской Америки, Азии и Африки. В рейтинге представлены Филиппины (+37 процентов), Индонезия и ЮАР (+28), Япония и Новая Зеландия (+26), а также Перу (+25). Из европейских направлений к числу лидеров роста относится только Мальта (+24).
Среди азиатских городов наибольший рост показали Манила и Самуи, они "прибавили" 39 и 37 процентов соответственно, Денпасар – 35 процентов, Нячанг – 27. Из некурортных городов в рейтинг попал только Токио: интерес к нему вырос на 28 процентов.
Среди европейских направлений россияне чаще стали интересоваться Италией. Из пяти городов со значительным ростом сразу три расположены на Апеннинах: Палермо (+50 процентов), Венеция (+28 процентов) и Верона (+23 процента). За пределами Италии путешественников из России больше всего привлекали Пальма-де-Майорка и Рига: число поисковых запросов на эти направления увеличилось на 26 и 23 процента соответственно.
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