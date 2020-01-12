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Врач рассказал, как уберечься от "зимних" болезней
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РИА Новости

Врач рассказал, как уберечься от "зимних" болезней

16:31 12.01.2020 (обновлено: 17:03 12.01.2020)
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© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп
© Depositphotos / stokkete
Грипп. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов рассказал "Вечерней Москве" о способах профилактики "зимних" заболеваний: артрита, астмы и проблем с сердцем, а также дал советы, как избежать гриппа и простуды.
Врач отметил, что самые распространенные недуги в холодное время года — это грипп и ОРВИ. По его словам, профилактика этих болезней доступна всем: для этого достаточно сделать прививку.
"Прививаться можно в любое время, даже после Нового года", — подчеркнул эксперт.
Специалист обратил внимание, что вирус гриппа мутирует из года в год, но отказываться от прививки не стоит — так можно снизить риск осложнений.
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"Грипп опасен, он может привести к летальному исходу, даже в наше время в мире за год умирают от него до 350 тысяч человек", — рассказал Водовозов.
Он добавил, что оксолиновая мазь не сможет защитить от попадания в организм ОРВИ, поэтому смазывать ею ноздри бесполезно.
Терапевт призвал избегать посещения людных мест в период эпидемий. Врач отметил, что основная защита организма — это иммунитет, но он оберегает лишь от "местных" болезней.
"Последствия глобализации печальны для здоровья: вирус может быть привезен с другой стороны земного шара любым туристом, через несколько часов болезнь распространится на другом континенте", — пояснил Алексей Водовозов.
Для укрепления здоровья и защиты от "зимних" болезней врач призвал одеваться по погоде, больше отдыхать и высыпаться. Он подчеркнул, что слишком теплая одежда так же опасна, как и очень легкая: человек потеет, затем наступает переохлаждение, итог один — простуда.
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Терапевт также дал ряд рекомендаций тем, кто страдает астмой. Таким людям при выходе из тепла на холод следует быть осторожными — порыв ветра может вызвать приступ удушья, бронхоспазм. Поэтому врач посоветовал покидать теплое помещение, прикрыв лицо шарфом или рукой, наклонившись или повернувшись к ветру спиной. У тех же, кто страдает не от холодовой астмы, а реагирует на цветочную пыльцу, запах листвы или сена, зимой наступает ремиссия. Облегчение при холодной погоде испытывают и сердечники: для них гораздо опаснее жара, рассказал специалист.
Еще одна "зимняя" проблема — дефицит мелатонина из-за нехватки солнечного света, что, однако, случается только в полярных широтах. В умеренном поясе солнечные лучи проникают через облака. Питание у современного человека достаточно сбалансированное — цинга побеждена давно, отметил Водовозов. Для укрепления здоровья он призвал чаще гулять на свежем воздухе и давать организму умеренные физические нагрузки.
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Чтобы избежать травм на скользких дорогах, врач посоветовал ходить по улице не спеша и использовать противоскользящие приспособления для обуви — резинки, шипы, сетки.
"На опасных участках перемещайтесь, как пингвины: чуть наклонившись вперед, мелкими шагами, широко расставив ноги. Пусть передвижение будет медленным и, казалось бы, смешным, но это снизит риск падения", — пояснил медик.
Врач отметил, что холод может облегчить течение некоторых заболеваний. Он способен снижать боль и затормаживать воспалительный процесс при артрите и радикулите.
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15 ноября 2019, 22:00РИА Наука
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Алексей ВодовозовЗдоровьеРоссияОбщество
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