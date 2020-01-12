В Тайване подвели итоги парламентских выборов

ДПП получила 61 из 113 парламентских мест, сохранив большинство в законодательном органе острова, однако потеряла 7 мест по сравнению с выборами 2016 года. Главная оппозиционная партия "Гоминьдан" приобрела 38 мест в парламенте – на три места больше, чем в 2016 году.

Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было.