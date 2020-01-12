В Тайване подвели итоги парламентских выборов

ДПП получила 61 из 113 парламентских мест, сохранив большинство в законодательном органе острова, однако потеряла 7 мест по сравнению с выборами 2016 года. Главная оппозиционная партия "Гоминьдан" приобрела 38 мест в парламенте – на три места больше, чем в 2016 году.
При принятии законов парламентарии из правящей партии смогут полагаться на помощь меньших партий и независимых кандидатов, сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что действующая глава администрации Тайваня - кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь - побеждает на очередных выборах руководителя острова. Цай Инвэнь избрали главой администрации Тайваня на выборах, которые состоялись в январе 2016 года. Она стала первой женщиной-политиком, избранной на этот пост.
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После прихода к власти Цай Инвэнь между Тайбэем и Пекином вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по так называемой независимости Тайваня".
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было.