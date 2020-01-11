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Действующая глава администрации Тайваня вновь побеждает на выборах
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РИА Новости

Действующая глава администрации Тайваня вновь побеждает на выборах

16:38 11.01.2020
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© AP Photo / Vincent Yu Цай Инвэнь одержала победу на выборах главы администрации Тайваня
Цай Инвэнь одержала победу на выборах главы администрации Тайваня
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Действующая глава администрации Тайваня побеждает на очередных выборах руководителя острова, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Очередные выборы главы администрации Тайваня прошли в субботу 11 января.
После подсчёта 98,73% бюллетеней, действующая глава Тайваня, кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь набирает 57,22% голосов, ее главный конкурент, кандидат от оппозиционной партии "Гоминьдан", мэр города Гаосюн Хань Гоюй набирает 38,54%.
Цай Инвэнь избрали главой администрации Тайваня на выборах, которые состоялись в январе 2016 года. Она стала первой женщиной-политиком, избранной на этот пост.
После прихода к власти Цай Инвэнь между Тайбэем и Пекином вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по так называемой независимости Тайваня".
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Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было.
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Цай ИнвэньСи ЦзиньпинТайваньКитайВ мире
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