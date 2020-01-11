Случаи гибели российских журналистов за рубежом в 2007-2020 годах

11 января 2020 года в Ираке убили стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Вооруженные люди на юге Ирака подъехали к съемочной группе телеканала Dijlah на пикапе и открыли по ней огонь. Корреспондент погиб мгновенно, оператор получил три огнестрельных ранения и был отправлен в больницу, где позже скончался. Гали был автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном телевидении. Он снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах.
30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их тела были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута. Все трое работали в ЦАР от Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Орхан Джемаль в разное время работал в газете "Вечерняя Москва", "Независимой газете", "Новой газете" и др. Как корреспондент работал в горячих точках на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Сирии и др. Александр Расторгуев был известным режиссером и продюсером. Кирилл Радченко в разное время работал фотографом и оператором.
30 июля 2017 года корреспондент RT Arabic Халид аль-Хатыб погиб во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ* в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в селении Аль-Багилия. Халед аль-Хатыб два года сотрудничал с арабским сайтом агентства Sputnik, затем работал на сирийском государственном телеканале "Аль-Ихбария", откуда позже перешел на RT.
20 июля 2016 года в Киеве (Украина) в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. По данным полиции, причиной взрыва стало заложенное в автомобиль взрывное устройство. Павел Шеремет имел российское гражданство, в 2010 году он был лишен белорусского гражданства. Шеремет долгие годы работал на ОРТ (ныне – Первый канал), был ведущим программы "Время". С 2008 года был редактором отдела политики и общества журнала "Огонек". На Украину журналист переехал в 2011 году. С 2012 года сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015 года вел авторскую программу на "Радио Вести".
3 сентября 2014 года стало известно, что российский фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка в начале августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин работал корреспондентом в отделе "Общество" "Российской газеты". Несколько лет сотрудничал с изданием "Газета.Ru". С 2008 года внештатно снимал для российских и зарубежных агентств и СМИ, среди которых были ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсант", Reuters, Associated Press, France Press. В 2009 году Андрей Стенин стал фотокорреспондентом РИА Новости, в 2014 году – спецкором Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".
30 июня 2014 года оператор российского Первого канала Анатолий Клян был убит киевскими силовиками в Донецке. Оператор был одним из пассажиров автобуса с солдатскими матерями, которые требовали роспуска одной из воинских частей, он был ранен в живот в результате обстрела и скончался по дороге в больницу. Анатолий Клян 40 лет работал на телевидении, снимал сюжеты в Афганистане, Чечне, Югославии, Ираке, Сирии и других горячих точках.
17 июня 2014 года российский корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты в результате минометного обстрела района поселков Металлист и Мирное под Луганском на востоке Украины. Для Игоря Корнелюка это была первая командировка в горячую точку. До этого он работал корреспондентом и ведущим на ГТРК "Ямал", затем в бюро "Вестей" в Мурманске. Антон Волошин работал в ВГТРК с 2013 года, был в командировке в Киеве в начале 2014 года во время событий на Майдане.
8 августа 2008 года журналисты Александр Климчук и Гига Чихладзе, сотрудничавшие с российскими СМИ, погибли в зоне грузино-осетинского конфликта. Климчук был фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС и сотрудничал с РИА Новости, где работал фотокорреспондентом как стрингер. Он был руководителем фотоагентства Caucasus Press Images, в разное время работал в газетах "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", также сотрудничал с агентствами Photoexpress и EPA. Чихладзе работал в зоне конфликта на московское издание Newsweek. Он также активно сотрудничал с Caucasus Press Images, с американскими и европейскими средствами массовой информации.
6 мая 2007 года в иракской провинции Дияла в результате подрыва американской бронемашины погиб российский фоторепортер Дмитрий Чеботаев, аккредитованный от журнала "Русский Newsweek". Чеботаев сотрудничал с рядом международных и российских изданий и специализировался на съемках в горячих точках.
* Запрещенная в России террористическая группировка.