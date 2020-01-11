В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Сааф активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", — написала она в телеграм-канале.
Журналиста убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном, сообщает телеграм-канал RT. Стрингер снимал сюжет для местных СМИ.
Позднее RT опубликовал видео с похорон журналиста. Проститься с мужчиной пришли сотни человек.