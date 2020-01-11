В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Сааф активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", — написала она в телеграм-канале.