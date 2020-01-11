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2020-01-11T22:57+0300
https://ria.ru/20200111/1563320882.html
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
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РИА Новости

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

18:17 11.01.2020 (обновлено: 22:57 11.01.2020)
65088
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Сааф активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", — написала она в телеграм-канале.

Журналиста убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном, сообщает телеграм-канал RT. Стрингер снимал сюжет для местных СМИ.
Позднее RT опубликовал видео с похорон журналиста. Проститься с мужчиной пришли сотни человек.
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RT RuptlyРоссия сегодняМаргарита СимоньянИракВ мире
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Пока США не уйдут из Ирака и других ближневосточных стран, где они расчитывют поживиться углеводородными ресурсами, терракты будут продолжаться. Если в Эстонии журналистов Sputnik Эстония можно припугнуть уголовным преследованием, то в Ираке против журналистов приментяются террористические методы.
11 января, 18:37
llevksm
20610118
Уточню - не всем нравится правда.
11 января, 18:52
ssidorjan1919
16901007
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