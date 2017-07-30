Стрингер RT погиб при ракетном обстреле ИГ* в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стрингер RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ* в сирийской провинции Хомс.

"Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…" — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем микроблоге в Twitter

Халида аль-Хатыб был убит во время информационного освещения операции сирийской армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Как отмечает телеканал, журналист получил смертельное ранение во время обстрела, которому экстремисты подвергли позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия.

Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска.

Кроме того, при обстреле получил ранения еще один сотрудничающий с RT Arabic стрингер — оператор Муутаз Якуб. Его с легкими ранения доставили в больницу, сообщает телеканал.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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