Стрингер RT погиб при ракетном обстреле ИГ* в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стрингер RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ* в сирийской провинции Хомс.
Халида аль-Хатыб был убит во время информационного освещения операции сирийской армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Как отмечает телеканал, журналист получил смертельное ранение во время обстрела, которому экстремисты подвергли позиции правительственных сил в селении Аль-Багилия.
Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска.
Кроме того, при обстреле получил ранения еще один сотрудничающий с RT Arabic стрингер — оператор Муутаз Якуб. Его с легкими ранения доставили в больницу, сообщает телеканал.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>