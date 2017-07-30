"Россия сегодня" соболезнует в связи с гибелью стрингера RT в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил от лица агентства соболезнования в связи с гибелью стрингера RT в Сирии.
"Наше агентство выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Халида. Мы гордимся его работой. Чем быстрее закончится этот кровавый конфликт, тем меньше будет гибнуть в Сирии людей, в том числе и журналистов", — заявил Киселев РИА Новости.
Он отметил, что журналист погиб, защищая правду. "Часто политики не желают знать правду, примером такого нежелания была ситуация с американской бомбардировкой базы Шайрат в апреле — после заявлений о том, что сирийская армия якобы применила химоружие в Хан-Шейхуне. Но эти политики не захотели отправить туда своих людей, чтобы проверить эти голословные обвинения, потому что понимали, что выяснится их ложь", — заявил Киселев.
По его словам, погибший журналист как раз был на месте событий, в районе боевых действий.
"Он защищал и ту журналистику, которая делается не сидя на стуле, а показывает истинное положение вещей. А такие журналисты, как Халид, отправляясь в опасные места, делают это добровольно и осознавая всю важность своей работы, важность того, чтобы люди знали правду", — заключил гендиректор МИА "Россия сегодня".
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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