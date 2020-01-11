Офис генпрокурора Украины сменил квалификацию дела по крушению Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины принял решение изменить квалификацию уголовного дела о Офис генерального прокурора Украины принял решение изменить квалификацию уголовного дела о крушении украинского Boeing в Иране , теперь оно будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета, сообщила в субботу пресс-служба.

Ранее офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Расследование было поручено национальной полиции.

"Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что это решение было принято после "обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии", а также после признания Ираном, что украинский самолет был сбит.

"Осуществление досудебного расследования поручено главному следственному управлению Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.