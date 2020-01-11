В КСИР считают США виновником авиакатастрофы

Трагедия произошла после того, как американские военные убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. В результате атаки погибли еще десять человек. Кроме того, по информации СМИ, США планировали убийство еще одного командира КСИР в Йемене, однако операция провалилась. Тегеран назвал случившееся преступлением, "крупнейшей ошибкой" Вашингтона и пообещал отомстить. После этого Иран нанес удар по объектам в Ираке, где находились американские военные.

"Это цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолетов", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB

Тем не менее складывать с себя вину Хаджизаде не намерен.

"Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента", — добавил он.

По словам командующего, Boeing 737 сбили ракетой малой дальности. Иранская система ПВО приняла его за крылатую ракету. У оператора было всего десять секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, но из-за неполадок со связью он не смог согласовать решение с командованием и, как отметил Хаджизаде, "сделал плохой выбор".

Самолет "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января, но через несколько минут пропал с радаров и потерпел крушение. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские авиационные власти сперва отрицали, что Boeing 737 был сбит ракетой. Как пояснил Хаджизаде, они ничего не знали: Генштаб не стал уведомлять руководителей гражданской авиации о причинах катастрофы.