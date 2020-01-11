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В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
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РИА Новости

В КСИР считают США виновником авиакатастрофы

17:18 11.01.2020 (обновлено: 19:29 11.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что крушение украинского самолета стало результатом действий США.
Трагедия произошла после того, как американские военные убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. В результате атаки погибли еще десять человек. Кроме того, по информации СМИ, США планировали убийство еще одного командира КСИР в Йемене, однако операция провалилась. Тегеран назвал случившееся преступлением, "крупнейшей ошибкой" Вашингтона и пообещал отомстить. После этого Иран нанес удар по объектам в Ираке, где находились американские военные.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 13:29
КСИР полностью взял на себя вину за сбитый украинский лайнер
"Это цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолетов", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB.
Тем не менее складывать с себя вину Хаджизаде не намерен.

"Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента", — добавил он.

По словам командующего, Boeing 737 сбили ракетой малой дальности. Иранская система ПВО приняла его за крылатую ракету. У оператора было всего десять секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, но из-за неполадок со связью он не смог согласовать решение с командованием и, как отметил Хаджизаде, "сделал плохой выбор".
Самолет "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января, но через несколько минут пропал с радаров и потерпел крушение. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:49
Генштаб Ирана узнал причину авиакатастрофы Boeing еще в среду
Иранские авиационные власти сперва отрицали, что Boeing 737 был сбит ракетой. Как пояснил Хаджизаде, они ничего не знали: Генштаб не стал уведомлять руководителей гражданской авиации о причинах катастрофы.
Тем не менее сегодня утром Генштаб признал, что самолет сбили. Президент Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 17:33
Эксперт напомнил о сбитом США иранском "Аэробусе"
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Крушение украинского самолета в ИранеХасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныКорпус стражей исламской революцииВладимир ЗеленскийИранСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Насколько я помню , когда Украина сбила российский ТУ-154, 4 октября 2001 года,то ни о какакого "полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций" так и не случилось. Отчего же тогда Президент Украины требует от других того, чего сама Украина не сподобились сделать за прошедшие 18 лет?
11 января, 18:21
Фома Фомич
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Какие компенсации от Ирана?! Оператор действовал правильно, координально и расчётливо - всё по законам военного времени! Основная вина инцидента лежит полностью на Америке!
11 января, 18:15
X- Six
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