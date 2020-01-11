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Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране
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РИА Новости

Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране

17:07 11.01.2020
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© REUTERS / Dylan MartinezПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Dylan Martinez
ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Происшествие с украинским самолетом под Тегераном доказывает необходимость деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

"Признание Ирана в том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит вооруженными силами по ошибке - это важный первый шаг... Это трагическое происшествие только доказывает важность деэскалации напряженности в регионе. Мы все можем видеть, что расширение конфликта приведет только к еще большим жертвам и трагедиям. Важно, чтобы лидеры нашли дипломатические способы решения разногласий", - говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном канцелярией кабинета министров в субботу.

Премьер-министр Борис Джонсон
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"Британия сотрудничает с международными партнерами, в том числе с Канадой и Украиной с тем, чтобы обеспечить это", - отметил британский премьер.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеБлижний ВостокБорис ДжонсонВеликобританияИранВ мире
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