Джонсон высказался о катастрофе Boeing в Иране

"Признание Ирана в том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит вооруженными силами по ошибке - это важный первый шаг... Это трагическое происшествие только доказывает важность деэскалации напряженности в регионе. Мы все можем видеть, что расширение конфликта приведет только к еще большим жертвам и трагедиям. Важно, чтобы лидеры нашли дипломатические способы решения разногласий", - говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном канцелярией кабинета министров в субботу.