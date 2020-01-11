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Президент Египта объявил траур в связи с кончиной султана Омана
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РИА Новости

Президент Египта объявил траур в связи с кончиной султана Омана

13:08 11.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 11 янв - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в распространенном заявлении администрации египетского лидера.
"Президент Египта поручил объявить в стране три дня траура в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида", - говорится в сообщении.
Хейсам бен Тарик Аль Саид
Вчера, 10:56
Новый султан Омана обещал продолжить политику прежнего правителя
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
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ОманЕгипетВ мире
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