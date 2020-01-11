Президент Египта объявил траур в связи с кончиной султана Омана

"Президент Египта поручил объявить в стране три дня траура в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида", - говорится в сообщении.

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.