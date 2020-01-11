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Эмир Катара объявил траур по случаю кончины султана Омана
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РИА Новости

Эмир Катара объявил траур по случаю кончины султана Омана

13:00 11.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани объявил трехдневный траур в стране по случаю кончины султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, назвав его "великим лидером" в знак признательности поддержки Оманом Дохи на фоне блокады арабских стран, говорится в сообщении канцелярии эмира.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид.

"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани с огромной скорбью и печалью оплакивает кончину дорогого брата султана Кабуса бен Саида, который отошел под сень Аллаха вчера вечером. Эмир приказал объявить в стране траур в течение трех дней", - заявили в канцелярии эмира Катара.

Эмир Катара отметил, что "покойный султан Кабус был великим лидером, который руководствовался в правлении мудростью, справедливостью, взвешенностью и беспристрастностью и положил свою жизнь и усилия на службу родине и нации, призывал к диалогу и сторонился насилия и экстремизма".
Хейсам бен Тарик Аль Саид
Вчера, 10:56
Новый султан Омана обещал продолжить политику прежнего правителя
В 2017 году Оман, который при правлении султана Кабуса всегда отличался независимой политикой в отношении арабских проблем, не поддержал решение четырех арабских стран, в том числе его соседей ОАЭ, разорвать отношения с Катаром и установить его транспортную блокаду. Оман, наоборот, сделал все возможное, чтобы помочь Катару преодолеть последствия закрытия сухопутной границы и блокады, в частности, с помощью Дохи открыл новый большой международный аэропорт с условиях резкого увеличения числа транзитных пассажиров, разрешил использовать самолеты "Катарских авиалиний" вместо оманских на рейсах из Дохи, увеличил поставки в Катар производимого им продовольствия.
В свою очередь король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман тоже выразили свою скорбь и соболезнования народу Омана в связи с кончиной султана, но не стали объявлять траур в стране по этому поводу.
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Кабус бен СаидСальман бен Абдель Азиз аль СаудТамим бен Хамад Аль ТаниОманКатарВ мире
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