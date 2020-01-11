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Умер правивший почти 50 лет султан Омана
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РИА Новости

Умер правивший почти 50 лет султан Омана

03:17 11.01.2020 (обновлено: 03:47 11.01.2020)
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© РИА Новости / Эдуард ПесовСултан Омана Кабус Бен Саид
Султан Омана Кабус Бен Саид
© РИА Новости / Эдуард Песов
Султан Омана Кабус Бен Саид. Архивное фото
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Правивший в султанате Оман с 1970 года султан Кабус бен Саид скончался с пятницу вечером, 10 января, на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило Оманское агентство новостей.
"С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", - передало агентство сообщение канцелярии правителя Омана.
В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать общественные и частные учреждения и организации.
Кабус бен Саид родился в 1940 году в семье султана Маската Саида бен Таймура, став его единственным сыном. Учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.
В 1965 году по приказу отца был отправлен под домашний арест, в июле 1970 года пришел к власти в результате дворцового переворота, в августе по инициативе Кабуса султанат Маскат был переименован в султанат Оман.
За годы правления бен Кабуса в стране были проведены масштабные реформы, ему также удалось наладить тесное сотрудничество с соседними странами и заключить соглашение в сфере безопасности с США, после чего в султанате был размещен американский военный контингент.
На протяжении последних лет султан Омана, который не имеет наследников, тяжело болел и проходил лечение в Германии. У него не осталось наследников.
Оман
31 октября 2019, 18:51
Оман: страна гор, фьордов, песка и моря
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Кабус бен СаидОманВ мире
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