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Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе
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РИА Новости

Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе

01:08 11.01.2020
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© AP Photo / Dominic Lipinski/poolБританский принц Гарри и Меган Маркл
Британский принц Гарри и Меган Маркл
© AP Photo / Dominic Lipinski/pool
Британский принц Гарри и Меган Маркл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением британского принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от привилегий членов королевской семьи.
"Я думаю, что это печально", - сказал Трамп в интервью Fox News. "Не хочу влезать во все это дело. Я так уважаю королеву (Елизавету II), я думаю, что такого не должно быть", - добавил президент США, который, как и британская королевская семья, на протяжении десятилетий является видным персонажем таблоидов.
Трамп также похвалил королеву Елизавету, которая, по его словам, правила "безупречно" и "ни разу не сделала ни одной ошибки".
Вечером 8 января принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах. Конкретных планов герцог и герцогиня Сассекские не раскрыли.
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
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Меган МарклПринц ГарриДональд ТрампСШАВ мире
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