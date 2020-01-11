Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением британского принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от привилегий членов королевской семьи.
"Я думаю, что это печально", - сказал Трамп в интервью Fox News. "Не хочу влезать во все это дело. Я так уважаю королеву (Елизавету II), я думаю, что такого не должно быть", - добавил президент США, который, как и британская королевская семья, на протяжении десятилетий является видным персонажем таблоидов.
Трамп также похвалил королеву Елизавету, которая, по его словам, правила "безупречно" и "ни разу не сделала ни одной ошибки".
Вечером 8 января принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах. Конкретных планов герцог и герцогиня Сассекские не раскрыли.