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Культура
2020-01-11T07:42+0300
https://ria.ru/20200111/1563248516.html
Селена Гомес выпустила новый альбом
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РИА Новости

Селена Гомес выпустила новый альбом

07:42 11.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Селена Гомес на фотосессии
Актриса Селена Гомес на фотосессии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

"Мой альбом официально вышел. Спасибо всем, кто работал со мной над ним. Надеюсь, вам понравится", — написала поп-звезда.

В пластинку вошло 13 треков, в том числе "Lose you to love me" и "Look on her now". Композиции можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.
Ранее Селена Гомес рассказывала, что оставила автографы на четырех тысячах копиях сольника, которые вручит наиболее удачливым поклонникам. Пока неизвестно, кто будут эти счастливцы.
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