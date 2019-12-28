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Культура
2019-12-28T12:31+0300
https://ria.ru/20191228/1562934223.html
Селена Гомес объявила дату выхода нового альбома
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РИА Новости

Селена Гомес объявила дату выхода нового альбома

12:31 28.12.2019
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© AP Photo / Evan Agostini/InvisionПевица Селена Гомес
Певица Селена Гомес
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес объявила в инстаграме дату выхода нового альбома.

"Счастливого Рождества вам и вашим близким! Альбом Rare выйдет 10 января", — написала поп-звезда.

Селена Гомес сообщила, что оставила автографы на четырех тысячах копиях сольника, которые вручит наиболее удачливым поклонникам, правда, пока не уточнила когда и кто будут эти счастливцы.
Ранее певица размещала в социальной сети фрагмент трек-листа нового альбома. Уже известно, что в него войдут композиции "Lose you to love me", "Look on her now" и другие.
Последний альбом Гомес Revival вышел в 2015 году, и сразу попал на первую строчку музыкального чарта Billboard 200 в США.
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