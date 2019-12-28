Селена Гомес объявила дату выхода нового альбома

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес объявила в инстаграме дату выхода нового альбома.

"Счастливого Рождества вам и вашим близким! Альбом Rare выйдет 10 января", — написала поп-звезда.

Селена Гомес сообщила, что оставила автографы на четырех тысячах копиях сольника, которые вручит наиболее удачливым поклонникам, правда, пока не уточнила когда и кто будут эти счастливцы.

Ранее певица размещала в социальной сети фрагмент трек-листа нового альбома. Уже известно, что в него войдут композиции "Lose you to love me", "Look on her now" и другие.