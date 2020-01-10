Власти Ленобласти закупили 48 передвижных поликлинических комплексов

"Это очень важно для борьбы с онкологическими заболеваниями и туберкулезом. Самое главное: если раньше мы охватывали диспансеризацией в большей степени городские, чем сельские населенные пункты, то мобильные комплексы позволят нам проводить стопроцентную диспансеризацию — и в городах, и на селе, выявлять заболевания на ранних стадиях, и, соответственно, более эффективно их лечить с меньшими затратами", - Дрозденко.