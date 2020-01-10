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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-10T19:23+0300
https://ria.ru/20200110/1563270748.html
Власти Ленобласти закупили 48 передвижных поликлинических комплексов
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РИА Новости

Власти Ленобласти закупили 48 передвижных поликлинических комплексов

19:23 10.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. В рамках национального проекта "Здравоохранение" власти Ленинградской области закупили 48 передвижных поликлинических комплексов, мобильных маммографов и флюорографов. Новую технику в пятницу осмотрел в ходе рабочей поездки в Гатчину глава региона Александр Дрозденко.
По словам губернатора региона, новые мобильные комплексы позволят сделать более доступной первичную медицинскую помощь для жителей удаленных сельских и малонаселенных пунктов Ленинградской области. Кроме того, это позволило региональным властям закрыть потребности дальних деревень и поселков в маммографах и флюорографах.
"Это очень важно для борьбы с онкологическими заболеваниями и туберкулезом. Самое главное: если раньше мы охватывали диспансеризацией в большей степени городские, чем сельские населенные пункты, то мобильные комплексы позволят нам проводить стопроцентную диспансеризацию — и в городах, и на селе, выявлять заболевания на ранних стадиях, и, соответственно, более эффективно их лечить с меньшими затратами", - Дрозденко.
Глава региона добавил, что мобильные поликлиники получились очень современными и функциональными, несмотря на свою компактность: в каждой есть аппарат УЗИ, своя лаборатория, женская консультация, помещения для организации приема детей и пожилых людей.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
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"С покупкой этих мобильных комплексов программа не завершается, технику мы продолжим приобретать и в наступившем году", - заверил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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