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Культура
2020-01-10T19:38+0300
https://ria.ru/20200110/1563269948.html
В музее Мадам Тюссо объяснили, где фигуры принца Гарри и Меган Маркл
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РИА Новости

В музее Мадам Тюссо объяснили, где фигуры принца Гарри и Меган Маркл

19:38 10.01.2020
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© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Мария Табак. Представитель музея восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне пояснила РИА Новости, что фигуры принца Гарри и его супруги Меган, убранные из "королевского" зала, можно будет увидеть среди других мировых знаменитостей.
"Герцог и герцогиня Сассекские будут перемещены в другой зал в музее, где они будут находиться среди мировых знаменитостей", - сказала представитель музея.
Ранее музей объявил, что из уважения к желанию принца Гарри и Меган отстраниться от королевской семьи их фигуры будут убраны из зала, где собраны восковые скульптуры их родственников.
Вечером 8 января принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи.
Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах. Конкретных планов герцог и герцогиня Сассекские не раскрыли.
Объявление герцога и герцогини полностью затмило в Британии все остальные новости: и ситуацию на Ближнем Востоке, и лесные пожары в Австралии, и даже Brexit.
Нью-йоркский Музей мадам Тюссо также отреагировал на новость, "переведя" Гарри и Меган в другой зал.
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КультураНовости культурыМеган МарклПринц ГарриМузей мадам ТюссоЛондон
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