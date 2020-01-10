В музее Мадам Тюссо объяснили, где фигуры принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020

© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020

ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Мария Табак. Представитель музея восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне пояснила РИА Новости, что фигуры принца Гарри и его супруги Меган, убранные из "королевского" зала, можно будет увидеть среди других мировых знаменитостей.

"Герцог и герцогиня Сассекские будут перемещены в другой зал в музее, где они будут находиться среди мировых знаменитостей", - сказала представитель музея.

Ранее музей объявил, что из уважения к желанию принца Гарри и Меган отстраниться от королевской семьи их фигуры будут убраны из зала, где собраны восковые скульптуры их родственников.

Вечером 8 января принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили , что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи.

Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах. Конкретных планов герцог и герцогиня Сассекские не раскрыли.

Объявление герцога и герцогини полностью затмило в Британии все остальные новости: и ситуацию на Ближнем Востоке, и лесные пожары в Австралии, и даже Brexit.