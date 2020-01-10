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2020-01-10T15:02+0300
https://ria.ru/20200110/1563255140.html
В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
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РИА Новости

В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"

14:09 10.01.2020 (обновлено: 15:02 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским встретился с представителями США и получил важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые будут обработаны украинскими специалистами.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
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"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко в своем микроблоге в Twitter.
Он также сообщил, что разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео ожидается в 15.00 (16.00 мск).
Ранее Зеленский сообщил, что намерен в пятницу провести разговор с Помпео по авиакатастрофе в Иране.
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Майк ПомпеоBoeing 737-800Вадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныУкраинаКрушение украинского самолета в ИранеСитуация на УкраинеМИД УкраиныИранСШАКиевВ мире
Популярные комментарии
Они и по сбитому в 2014 году рейсу заявляли, что у них есть важные данные, но до сих пор их никому не предъявили!
10 января, 14:13
Harahalex37
1000001
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