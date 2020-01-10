В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским встретился с представителями США и получил важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые будут обработаны украинскими специалистами.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко в своем микроблоге в Twitter.
Он также сообщил, что разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео ожидается в 15.00 (16.00 мск).
Ранее Зеленский сообщил, что намерен в пятницу провести разговор с Помпео по авиакатастрофе в Иране.