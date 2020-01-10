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https://ria.ru/20200110/1563254607.html
Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
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РИА Новости

Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе

13:52 10.01.2020
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© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
© пресс-служба ГПС КР
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе . Архивное фото
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан проведут совместное расследование конфликта на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского правительства.
Ранее погранслужба Киргизии заявила, что неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара.
Киргизский пограничник на границе между Киргизстаном и Узбекистаном. Архивное фото
09:16
Премьер Киргизии поручил усилить охрану границы с Таджикистаном
Как сообщили в пресс-службе, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков провел телефонный разговор с таджикским коллегой Азимом Иброхимом. По данным кабмина, в ходе беседы "стороны подчеркнули важность проведения комплекса мер по недопущению эскалации ситуации, а также каких-либо провокаций после произошедших инцидентов в Баткенской области". "Стороны также договорились о проведении совместного всестороннего расследования инцидента", - заявили в кабмине.
Как уточняется, вице-премьеры двух республик поручили рабочим группам правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы провести очередную встречу на территории Киргизии в январе 2020 года.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Бишкек
09:34
Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии из-за конфликта на границе
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