Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан проведут совместное расследование конфликта на границе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского правительства.

Ранее погранслужба Киргизии заявила, что неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара.

Как сообщили в пресс-службе, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков провел телефонный разговор с таджикским коллегой Азимом Иброхимом. По данным кабмина, в ходе беседы "стороны подчеркнули важность проведения комплекса мер по недопущению эскалации ситуации, а также каких-либо провокаций после произошедших инцидентов в Баткенской области". "Стороны также договорились о проведении совместного всестороннего расследования инцидента", - заявили в кабмине.

Как уточняется, вице-премьеры двух республик поручили рабочим группам правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы провести очередную встречу на территории Киргизии в январе 2020 года.