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Таджикские пограничники обвинили Киргизию в конфликте на границе
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РИА Новости

Таджикские пограничники обвинили Киргизию в конфликте на границе

11:13 10.01.2020
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© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
© пресс-служба ГПС КР
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикские пограничники считают инцидент на границе провокацией, при этом, они обвиняют киргизскую сторону.
Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии, неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана.
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По версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. "Примерно в 4.00 (02.00 мск) с киргизской стороны из охотничьего ружья была обстреляна личная автомашина сотрудника ОВД-2 города Исфара Фархода Икромзода который, по счастливой случайности, не пострадал, так как пуля попала в дверцу автомашины... Особую тревогу вызывают участившиеся случаи использования охотничьего оружия гражданами Киргизии... В связи с этим таджикская сторона заявляет, что в подобных случаях вся ответственность возлагается на соответствующие органы соседнего государства", - заявили РИА Новости пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Собеседник агентства добавил, что сейчас ситуация под контролем. "Совместная следственная группа правоохранительных органов Таджикистана и Киргизии проводит расследование инцидента для выяснения его мотивов и установления личностей зачинщиков", - добавили в пресс-службе погранвойск.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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