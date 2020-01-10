Таджикские пограничники обвинили Киргизию в конфликте на границе

ДУШАНБЕ, 10 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикские пограничники считают инцидент на границе провокацией, при этом, они обвиняют киргизскую сторону.

Как ранее сообщили в госпогранслужбе Киргизии , неизвестные ночью закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как заявляют в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана

По версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. "Примерно в 4.00 (02.00 мск) с киргизской стороны из охотничьего ружья была обстреляна личная автомашина сотрудника ОВД-2 города Исфара Фархода Икромзода который, по счастливой случайности, не пострадал, так как пуля попала в дверцу автомашины... Особую тревогу вызывают участившиеся случаи использования охотничьего оружия гражданами Киргизии... В связи с этим таджикская сторона заявляет, что в подобных случаях вся ответственность возлагается на соответствующие органы соседнего государства", - заявили РИА Новости пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Собеседник агентства добавил, что сейчас ситуация под контролем. "Совместная следственная группа правоохранительных органов Таджикистана и Киргизии проводит расследование инцидента для выяснения его мотивов и установления личностей зачинщиков", - добавили в пресс-службе погранвойск.