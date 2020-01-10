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Суды Петербурга вернулись к работе после эвакуации из-за угроз
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РИА Новости

Суды Петербурга вернулись к работе после эвакуации из-за угроз

11:09 10.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Районные суды в Санкт-Петербурге возвращаются к работе после эвакуации и проверки помещений из-за сообщений о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В пятницу утром проводилась эвакуация Красногвардейского, Колпинского, Куйбышевского, Василеостровского, Петродворцового, Сестрорецкого, Дзержинского и Октябрьского районных судов. Затем был эвакуирован Ленинский районный суд.
"Красногвардейский, Сестрорецкий, Ленинский, Октябрьский, Василеостровский, Дзержинский районные суды вернулись к работе", - говорится в сообщении.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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