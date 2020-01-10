В Совфеде прокомментировали принятую конгрессом США резолюцию по Ирану

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Решением о ликвидации видного иранского генерала Касема Сулеймани президент США Решением о ликвидации видного иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп создал проблемы для своей страны, поэтому парламент хочет ограничить его полномочия, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда , генерал ФСБ Владимир Джабаров

Ранее Трамп высказался за снятие ограничений для главы государства по решению о ведении военных операций в различных странах. Также американский президент пожаловался, что в Европе "его невзлюбили" за требование больше средств отчислять на оборону, при этом США, по его словам, защищают европейцев от России.

"Трамп настолько увлекся военной темой, что решением о ликвидации Сулеймани создал проблемы для своей страны, причем иранский генерал никакой военной угрозы для США не представлял", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что даже конгресс настолько обеспокоен столь непродуманными действиями президента, что пытается законодательно ограничить его возможности. "В результате США могут постепенно превращаться из президентской в парламентскую страну", - добавил он.

Говоря о "защите" Европы от РФ, Джабаров выразил недоумение: "Отчего он защищает европейские страны, что, на них кто-то нападает?".