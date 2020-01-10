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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T10:51+0300
https://ria.ru/20200110/1563244518.html
В Совфеде прокомментировали принятую конгрессом США резолюцию по Ирану
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:21:3028:1724_1036x0_80_0_0_189cd588298310b65ee9295edad7bc61.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали принятую конгрессом США резолюцию по Ирану

10:16 10.01.2020 (обновлено: 10:51 10.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Решением о ликвидации видного иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп создал проблемы для своей страны, поэтому парламент хочет ограничить его полномочия, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее Трамп высказался за снятие ограничений для главы государства по решению о ведении военных операций в различных странах. Также американский президент пожаловался, что в Европе "его невзлюбили" за требование больше средств отчислять на оборону, при этом США, по его словам, защищают европейцев от России.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
04:05Конфликт США и Ирана
В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану
"Трамп настолько увлекся военной темой, что решением о ликвидации Сулеймани создал проблемы для своей страны, причем иранский генерал никакой военной угрозы для США не представлял", - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что даже конгресс настолько обеспокоен столь непродуманными действиями президента, что пытается законодательно ограничить его возможности. "В результате США могут постепенно превращаться из президентской в парламентскую страну", - добавил он.
Говоря о "защите" Европы от РФ, Джабаров выразил недоумение: "Отчего он защищает европейские страны, что, на них кто-то нападает?".
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Иран призвал США отказаться от подачи ложных данных о крушении Boeing
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американца не сделают это первыми.
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Конфликт США и ИранаВладимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФИранСШАВ мире
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