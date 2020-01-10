EFJ обратилась в Совет Европы из-за ситуации вокруг Sputnik Эстония

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Европейская федерация журналистов (EFJ) направила на специализированную информационную платформу Европейская федерация журналистов (EFJ) направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление (его номер 4/2020) о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония . Об этом РИА Новости сообщил генсек организации Рикарду Гутьерреш.

Из-за угрозы уголовного преследования сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения с головной редакцией МИА "Россия сегодня", а сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

В "Россия сегодня" ранее попросили все международные и европейские организации выразить свою позицию по этому вопросу и обратились в ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламент и "Репортеры без границ".

В ОБСЕ ответили, что следят за ситуацией, и призвали "без необходимости не создавать препятствий работе зарубежных журналистов".

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Его символом стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано Got You Covered! ("Положись на нас!").