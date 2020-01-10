Украинский эксперт оценил последствия запуска "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле

По словам эксперта, теперь транзит через Украину сократится до 65-70 миллиардов кубометров газа в год. "Если газопровод будет продолжен и дальше, то турки будут транзитерами, и им будет капать та копейка, которая ранее капала в украинский бюджет. И тут нет друзей и врагов, тут есть интересы, в первую очередь — финансовые", — заявил Пендзин.

В интересах Украины в данном случае было бы сохранение трех миллиардов долларов, которые страна ежегодно получала за транзит, указал экономист. "Их, правда, уже не будет. Нам уже сказали, что за пять лет мы получим семь миллиардов. Но если хорошо посчитать, то там, наверное, и семи не будет", — добавил он.

При уровне транзита в 65 миллиардов кубометров газа в год Киев получит порядка 1,5 миллиарда долларов, считает Пендзин.

Запуск трубопровода " Северный поток — 2 ", в свою очередь, позволит снизить уровень прокачки еще на 25 миллиардов кубометров — до 40, что, по словам эксперта, является для украинской ГТС точкой безубыточности.

"Из тех семи миллиардов мы уже 2,9 получили (по Стокгольмскому арбитражу. — Прим. ред.), полтора еще получим (за 2020 год. — Прим. ред.), и там какую-то копейку потом, если транзит превысит 40 (миллиардов кубометров газа. — Прим. ред.). Еще раз повторю, 40 миллиардов для Украины — это точка безубыточности транзита", — заключил Пендзин.

В среду Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли газопровод "Турецкий поток". Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции , вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.