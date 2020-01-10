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https://ria.ru/20200110/1563240040.html
Украинский эксперт оценил последствия запуска "Турецкого потока"
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РИА Новости

Украинский эксперт оценил последствия запуска "Турецкого потока"

05:14 10.01.2020 (обновлено: 11:59 10.01.2020)
11578
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинский экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne оценил последствия запуска газопровода "Турецкий поток" для Киева.
По словам эксперта, теперь транзит через Украину сократится до 65-70 миллиардов кубометров газа в год. "Если газопровод будет продолжен и дальше, то турки будут транзитерами, и им будет капать та копейка, которая ранее капала в украинский бюджет. И тут нет друзей и врагов, тут есть интересы, в первую очередь — финансовые", — заявил Пендзин.
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В интересах Украины в данном случае было бы сохранение трех миллиардов долларов, которые страна ежегодно получала за транзит, указал экономист. "Их, правда, уже не будет. Нам уже сказали, что за пять лет мы получим семь миллиардов. Но если хорошо посчитать, то там, наверное, и семи не будет", — добавил он.
При уровне транзита в 65 миллиардов кубометров газа в год Киев получит порядка 1,5 миллиарда долларов, считает Пендзин.
Запуск трубопровода "Северный поток — 2", в свою очередь, позволит снизить уровень прокачки еще на 25 миллиардов кубометров — до 40, что, по словам эксперта, является для украинской ГТС точкой безубыточности.
"Из тех семи миллиардов мы уже 2,9 получили (по Стокгольмскому арбитражу. — Прим. ред.), полтора еще получим (за 2020 год. — Прим. ред.), и там какую-то копейку потом, если транзит превысит 40 (миллиардов кубометров газа. — Прим. ред.). Еще раз повторю, 40 миллиардов для Украины — это точка безубыточности транзита", — заключил Пендзин.
Запуск газопровода "Турецкий поток"
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
1 из 7

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
2 из 7

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
3 из 7

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
4 из 7

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
5 из 7

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
6 из 7

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
7 из 7

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
2 из 7

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
3 из 7

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 7

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 7

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 7

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 7

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В среду Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли газопровод "Турецкий поток". Российский лидер назвал это событие важным не только для Москвы и Анкары, но и для всей Европы.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
Газопровод Турецкий поток
8 января, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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Обсудить 8
Северный поток — 2Турецкий потокГазпромВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Смешно читать таких вот экспертов..одного не пойму, если Если Россия враг, о каком транзите говорят хохлы? Ах.да..кушать хочется после скачек и прыжков, а ЕС и США, кормить отказывается..Ну, ну. А, если серьезно, хохлы своим поведением демонстрируют желание и дальше сидеть на шее России, т.к. другого поведения они для себя не представляют,т.к. нахлебники и тунеядцы..
10 января, 06:31
ИПИгорь Перминов
1000000
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