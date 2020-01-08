Запуск газопровода "Турецкий поток"

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.
Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.
Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.
Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.
В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.
В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.
По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.
По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.
Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.
Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.
После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.
После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.
"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.