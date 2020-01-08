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https://ria.ru/20200108/1563193375.html
Запуск газопровода "Турецкий поток"
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РИА Новости

Запуск газопровода "Турецкий поток"

19:03 08.01.2020 (обновлено: 19:05 08.01.2020)
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Президенты России, Турции и Сербии, а также премьер-министр Болгарии дали старт "Турецкому потоку". Официальная церемония запуска - в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
1 из 7

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
2 из 7

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
3 из 7

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
4 из 7

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
5 из 7

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
6 из 7

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
7 из 7

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7610206
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Турецкий потокАлександр ВучичБойко БорисовВладимир ПутинМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияФотоВ мире
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