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Туризм
2020-01-10T12:11+0300
https://ria.ru/20200110/1562840968.html
Где недорого отдохнуть на пляже в январе
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РИА Новости

Где недорого отдохнуть на пляже в январе

08:00 10.01.2020 (обновлено: 12:11 10.01.2020)
2018
© Depositphotos / apolobayДевушка на пляже
Девушка на пляже
© Depositphotos / apolobay
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Олеся Печенкина. Новогодние каникулы завершились: многие возвращаются из отпуска, но кто-то только планирует путешествие. Отдыхать в конце января выгодно, ведь цены на пакетные туры в среднем на 30 процентов ниже, чем в праздничные дни. В каких теплых странах бюджетно провести десять дней во второй половине самого холодного месяца в году — в материале РИА Новости.

Индия

С 29 января десятидневные туры на двоих в штат Гоа стоят от 48 тысяч рублей. Еще нужно заплатить визовый сбор — 40 евро с туриста.
В это входит проживание (трехзвездочный отель), билеты и питание. Виза — 55 евро с человека.
© РИА Новости / Мария Косарева Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия
Пляж Мандрем на севере штата ГОА, Индия
© РИА Новости / Мария Косарева
Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия
В северном Гоа дешевле, а вечеринки веселее — там более "тусовочные", молодежные курорты, чем на юге штата.

ОАЭ

В ОАЭ не бывает холодно: летом так жарко, что местные улетают на европейские курорты, а зимой температура воздуха и воды — около 20 градусов по Цельсию. В такую погоду приятно гулять по традиционным базарам, разглядывать футуристическую архитектуру и мечети, а также фотографироваться на фоне самого высокого небоскреба в мире — "Бурдж-Халифа" в Дубае. Еще в Абу-Даби можно заглянуть в филиал Лувра.
© Fotolia / dusanpetkovic1Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
© Fotolia / dusanpetkovic1
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Десятидневные туры в самый бюджетный эмират Шарджа стоят от 69 тысяч рублей на двоих (проживание в трехзвездочном отеле).
Туристам следует знать, что в ОАЭ строгие нравы: алкоголь запрещен мусульманскими законами, одежда у женщин должна прикрывать плечи, область декольте, колени. Даже на пляжах слишком откровенные купальники и плавки не рекомендуются.

Таиланд

"Средняя цена туров в Страну улыбок во второй половине января на 25 процентов ниже, чем в новогодние праздники", — рассказывает представитель крупного туроператора Дмитрий Малютин. Так, 17 января в Паттайю в трехзвездочный отель можно улететь на десять дней за 81 тысячу рублей на двоих. Пхукет — от 104 тысяч.
© РИА Новости / Александр Андреев Национальный парк "Кхао Сок"
Национальный парк Као Сок
© РИА Новости / Александр Андреев
Национальный парк "Кхао Сок"
В Паттайю путешественников влекут динамичная ночная жизнь и экзотические тайские храмы. Самый известный — Биг Будда.
На Пхукете также хватает достопримечательностей и развлечений. Посетите, например, живописный национальный парк "Кхао Сок" в 160 километрах от столицы провинции. Там обитают птицы-носороги, тигры, растет гигантский цветок раффлезия.
В Таиланде в конце января воздух — около 30 градусов, вода Андаманского моря на западе и Сиамского залива на юго-востоке — как парное молоко.

Шри-Ланка

Шри-Ланка идеальна для зимовки: изумрудно-зеленые чайные плантации, теплый Индийский океан. И есть что посмотреть: прежде всего развалины буддийской крепости V века Сигирия, а также памятники архитектуры двухтысячелетней давности в древней столице Шри-Ланки Анурадхапуре.
© Depositphotos / kamchatkaСлоны на Шри-Ланке
Слоны на Шри-Ланке
© Depositphotos / kamchatka
Слоны на Шри-Ланке
По словам представителя крупного туроператора Екатерины Бойко, в январе туры сюда из Москвы стоят от 83 тысяч рублей на двоих (трехзвездочный отель на десять дней). Еще нужно заплатить визовый сбор — 40 евро с каждого.

Вьетнам

© Depositphotos / dinhhangПляж Нячанга, Вьетнам
Пляж Нячанга, Вьетнам
© Depositphotos / dinhhang
Пляж Нячанга, Вьетнам
Вьетнам обойдется в 110 тысяч за перелет и трехзвездочный отель с питанием. Кстати, для десятидневного отдыха не надо оформлять визу — это требуется только для визитов более чем на две недели.
Один из самых популярных курортов страны — ее пляжная столица Нячанг. Лазурная вода, белый песок, красивые ландшафты — туристы там занимаются дайвингом, принимают грязевые ванны, любуются древними Чамскими башнями и развлекаются в местных клубах.

Куба

© Фото : Pixabay/ 12019Гавана, Куба
Гавана, Куба
© Фото : Pixabay/ 12019
Гавана, Куба
Туроператоры предлагают десятидневные пакеты на Кубу (Варадеро) по цене от 144 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле.
Остров свободы — это не только пляжный отдых в районе Варадеро, но и неоклассическая архитектура Гаваны, райские острова Карибского моря, национальные парки. Также сюда приезжают, чтобы посмотреть на мавзолей Че Гевары, покататься на ретроавтомобилях и попробовать местный ром.

Доминикана

© РИА Новости / Мария Селиванова Доминикана. На пляже острова Саона
Доминикана. На пляже острова Саона
© РИА Новости / Мария Селиванова
Доминикана. На пляже острова Саона
Здесь за перелет и десять ночей в трехзвездочном отеле придется выложить 241 тысячу рублей.
В Доминикане пляжи "как в кино", потрясающий дайвинг. Если хотите разбавить ленивый отдых экскурсионным, отправляйтесь в Санто-Доминго. Исторический центр столицы, который считают старейшим европейским поселением в Новом Свете, занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Санто-Доминго, Доминикана
4 января, 08:00Туризм
Экзотика Санто-Доминго. Путешествие в самый старый город Нового Света
850116
Спортсмены и команды
ОАЭ
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