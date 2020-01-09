Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T18:35+0300
https://ria.ru/20200109/1563231515.html
Пушков ответил на слова Киева о потерях из-за "Турецкого потока"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/22/1562712244_0:365:2671:1867_1036x0_80_0_0_741d78e99df308cf4b8fad47a99cd626.jpg
РИА Новости

Пушков ответил на слова Киева о потерях из-за "Турецкого потока"

18:34 09.01.2020 (обновлено: 18:35 09.01.2020)
25545
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о последствиях запуска газопровода "Турецкий поток".
Транзит топлива через украинскую территорию сократится на 15 миллиардов кубометров в год, написал сенатор в твиттере.
"Болгария, Турция и другие балканские страны перестали получать газ через Украину", — говорится в сообщении.
По мнению Пушкова, "за что боролись в Киеве, на то и напоролись".
Парламентарий добавил, что таким образом Россия обезопасила свои газовые поставки.
Газопровод Турецкий поток
Вчера, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
Ранее глава "Оператора ГТС Украины" заявил, что из-за введения в строй "Турецкого потока" Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год. При этом Макогон считает, что эти цифры "нельзя назвать убытками", так как Украина "просто не заработает" эти деньги.
Накануне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли "Турецкий поток" — газопровод, состоящий из двух ниток по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Как отмечал Макогон, после запуска магистрали Киев стал поставлять голубое топливо лишь Румынии и Молдавии.
Запуск газопровода "Турецкий поток"
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
1 из 7

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
2 из 7

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
3 из 7

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
4 из 7

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
5 из 7

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
6 из 7

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
7 из 7

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Владимир Путин отметил, что открытие газопровода является важным событием как для России и Турции, так и для всей Европы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
2 из 7

Российский лидер также поблагодарил Тайипа Эрдогана за политическую волю при реализации проекта.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
3 из 7

В свою очередь, президент Турции назвал газопровод символом сотрудничества Москвы и Анкары.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 7

По словам Эрдогана, Россия и Турция продолжат реализовывать совместные энергетические проекты.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 7

Президент Александр Вучич также отметил важность "Турецкого потока" для Сербии. Он подчеркнул, что проект поможет снизить стоимость топлива для жителей страны и привлечь новые инвестиции.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 7

После официальной церемонии Путин, Эрдоган, Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов вместе пообедали.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 7

"Турецкий поток" - это две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
220152214
Обсудить 7
Спортсмены и команды
Россия
В миреТурецкий потокСовет Федерации РФАлексей ПушковТурцияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Интересный народ эти хлопцы, галушками не корми дай посчитать чужие деньги. А вы свои потери от "Силы Сибири" еще не считали?
9 января, 19:53
Сергей Норд
640000
Рекомендуем
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:21Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале мировой войны
21:18Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Хаджимбы
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
Лента новостейМолния