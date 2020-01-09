Пушков ответил на слова Киева о потерях из-за "Турецкого потока"

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков

Транзит топлива через украинскую территорию сократится на 15 миллиардов кубометров в год, написал сенатор в твиттере

"Болгария, Турция и другие балканские страны перестали получать газ через Украину", — говорится в сообщении.

По мнению Пушкова, "за что боролись в Киеве, на то и напоролись".

Парламентарий добавил, что таким образом Россия обезопасила свои газовые поставки.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" заявил, что из-за введения в строй "Турецкого потока" Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год. При этом Макогон считает, что эти цифры "нельзя назвать убытками", так как Украина "просто не заработает" эти деньги.